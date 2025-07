Langhirano, deve scontare quasi 3 anni per droga: rintracciato e portato in carcere

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Langhirano hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione, emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Brescia, nei confronti di un 38enne italiano.

L’uomo, riconosciuto colpevole dalla giustizia e condannato con sentenza passata in giudicato per reati in materia di stupefacenti, commessi in Lombardia negli anni 2017 e 2018 dovrà scontare una pena detentiva di 2 anni e 8 mesi di reclusione.

Al termine di una articolata attività d’indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Brescia, il 38enne era stato arrestato in quanto accusato, in concorso con altri, di avere commercializzato ingenti quantitativi di stupefacenti del tipo cocaina.

Al termine dell’iter processuale per il 38enne è stata emessa sentenza di condanna alla pena di anni 2 e mesi 8, divenuta irrevocabile il 27.03.2024.

I Carabinieri di Langhirano, acquisito il provvedimento di cattura, effettuati i necessari riscontri finalizzati ad accertarne la presenza sul territorio, dopo averlo localizzato lo hanno prelevato e condotto in caserma dove gli è stato notificato l’ordine di carcerazione.

Al termine delle operazioni di rito l’uomo è stato portato nella Casa Circondariale di Parma per scontare la pena comminatagli.