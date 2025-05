Langhirano, dopo l’incidente non soccorre motociclista ferito: denunciato 55enne

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Langhirano hanno concluso un’accurata attività di indagine, denunciando alla Procura della Repubblica di Parma un uomo di 55 anni, ritenuto responsabile di lesioni personali colpose e omissione di soccorso in seguito a un incidente stradale.

Secondo la ricostruzione dei fatti, alcuni giorni fa, lungo la provinciale per Torrechiara, un’auto e una moto sono entrate in collisione per cause ancora in fase di accertamento. A seguito dell’impatto, il conducente della moto, un 27enne residente in provincia, è caduto a terra riportando ferite.

Il conducente dell’auto coinvolta, invece di fermarsi a prestare soccorso come previsto dalla legge, ha proseguito la marcia, scomparendo nelle vie laterali.

Fortunatamente, un automobilista che procedeva dietro il veicolo ha assistito all’intera scena e ha immediatamente contattato il 112, fornendo dettagli sulla marca, il modello, il colore e parte della targa dell’auto in fuga.

Dopo essersi fermato, l’automobilista ha prestato i primi soccorsi al motociclista infortunato e ha allertato il personale sanitario del 118. Una pattuglia dei Carabinieri di Langhirano, intervenuta prontamente insieme ai sanitari che hanno prestato le prime cure al 27enne, ha avviato le ricerche dell’auto segnalata.

Raccogliendo informazioni dal testimone oculare e da altri residenti che avevano assistito parzialmente all’incidente dalle loro abitazioni, i militari sono riusciti a rintracciare l’auto poco distante dal luogo dell’incidente. La vettura, parcheggiata di fronte a un’abitazione, aveva le portiere chiuse ma non bloccate, il motore ancora caldo e sulla parte frontale un’ammaccatura con tracce del colore della moto coinvolta.

Nonostante le banche dati indicassero l’intestazione dell’auto a un’azienda del parmense, i militari, attraverso approfonditi accertamenti, sono riusciti a identificare l’utilizzatore del mezzo.

L’uomo è stato cercato più volte presso la sua abitazione, suonando ripetutamente il citofono, ma non ha mai aperto. Tuttavia, dall’interno si percepivano segnali evidenti di presenza (luci che si accendevano e spegnevano, suoneria del cellulare), che facevano pensare che volesse evitare il contatto.

Al termine degli accertamenti e dei rilievi sul luogo dell’incidente, entrambi i veicoli sono stati sottoposti a sequestro.

A conclusione dell’indagine, i Carabinieri hanno identificato con certezza il conducente dell’auto coinvolta: si tratta di un 55enne italiano, residente in provincia e già noto alle forze dell’ordine per precedenti di guida in stato di ebbrezza e reati contro il patrimonio. L’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.

È importante sottolineare che l’indagato attualmente è solo gravemente indiziato di reato. La sua posizione sarà valutata dall’Autorità Giudiziaria nel corso del procedimento e potrà essere definita solo con l’emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, nel rispetto dei principi costituzionali di presunzione di innocenza.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma