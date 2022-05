Langhirano, non si ferma all’alt dei carabinieri e tenta la fuga: ritiro della patente e 6.000 euro di multa

Continuano i controlli del weekend disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Parma, nell’ambito del piano di controllo coordinato del territorio, che hanno consentito, ai militari della Compagnia di Parma, di intensificare i controlli nelle aree urbane del centro cittadino.

Le Pattuglie delle Stazioni Carabinieri e della locale Sezione Radiomobile hanno controllato decine di mezzi e circa 200 soggetti. In particolare i controlli hanno portato a 5 deferimenti all’Autorità Giudiziaria per vari reati.

In via Trento, è stato fermato un soggetto nigeriano che, poco prima, aveva ceduto una dose di marijuana ad un altro soggetto, sempre nigeriano. Per il primo è scattata la denuncia per spaccio di sostanza stupefacente mentre, all’esito del controllo, il secondo è stato deferito per inosservanza di un ordine di espulsione e segnalato alla Prefettura parmigiana per uso di sostanze stupefacenti.

Un soggetto italiano, invece, è stato fermato in via Goito con 6 bottiglie di champagne, non riuscendo a provarne l’acquisto; il materiale è stato ritenuto di dubbia provenienza, visto anche il valore importante della merce, ed il soggetto è stato deferito per ricettazione.

Due giovani ragazze, invece, sono state sorprese all’interno di un esercizio commerciale poiché intente a rubare alcuni articoli di bigiotteria; in questo caso, le due sono state deferite all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto aggravato in concorso.

Si segnala, invece, che nella via Cantini di Langhirano, i militari della Stazione di Traversetolo, hanno intimato l’alt ad una vettura che, però, aumentando la velocità, ha cercato di guadagnare la fuga. Il veicolo veniva, poco dopo, raggiunto e bloccato; alla guida veniva identificato un soggetto italiano che rifiutava di sottoporsi ai controlli etilometrici. In questo caso, è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza, unitamente alla multa di 6000 euro e al ritiro della patente di guida.