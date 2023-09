Langhirano, ruba merce in un supermercato e scappa ferendo alcuni clienti: 39enne arrestato

I Carabinieri della Stazione di Langhirano hanno tratto in arresto nella tarda mattinata di ieri un italiano di 39 anni, residente a Parma, colto nella flagranza di una rapina commessa ai danni di un esercizio commerciale del posto.

In particolare, i Carabinieri sono intervenuti presso l’esercizio in questione su richiesta di personale dipendente dello stesso poiché un uomo che aveva appena rubato della merce, stava cercando di fuggire nonostante il tentativo di bloccarlo da parte dei commessi. Immediatamente una pattuglia si è portata sul luogo degli eventi individuando e bloccando il fuggitivo, indicato dai testimoni come il responsabile del furto.

Le preziose testimonianze raccolte, puntualmente confermate dalla visione del sistema di videosorveglianza presente nell’attività commerciale, hanno permesso di accertare che il 39enne, poco prima aveva asportato merce del valore di circa cento euro, nascosta in uno zaino, per poi uscire pagando una bottiglietta di acqua. Fermato per un controllo da personale dipendente dell’attività commerciale, l’uomo vistosi scoperto, svuotava lo zaino lanciando la refurtiva, costituita da diverse punte di parmigiano, verso le casse, per poi fuggire spingendo via con violenza le persone presenti, che riportavano dei graffi, per assicurarsi l’impunità.

Il soggetto veniva comunque seguito a vista e raggiunto contemporaneamente con l’arrivo della pattuglia. I Carabinieri, hanno immediatamente perquisito il soggetto ed il veicolo che aveva nelle sue disponibilità, rinvenendo proprio nel mezzo, parcheggiato nelle vicinanze, ulteriori 11 pezzi di parmigiano di pregio, ancora freddi come se prelevati da poco da un frigorifero. Le successive verifiche permettevano di riscontrare che anche quegli alimenti erano stati trafugati poco prima da altri due esercenti della zona.

In considerazione dei tre episodi delittuosi commessi in un brevissimo lasso di tempo e che la refurtiva sia consistita in generi alimentari non di prima necessità, ma che per quantità e qualità fanno ritenere la destinazione alla rivendita a terzi l’uomo fermato è stato arrestato perché colto nella flagranza di rapina e denunciato in stato di libertà per i due furti aggravati.

La merce rinvenuta è stata veniva restituita ai responsabili dei vari esercizi commerciali.

Lo stesso è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Parma, a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida e giudizio direttissimo.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma