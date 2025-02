Langhirano, spaccia droga durante l’affidamento ai servizi sociali. Torna in carcere

Una seconda chance sprecata, l’affidamento in prova infranto dal pusher recidivo che torna in carcere.

Il 35enne straniero, inizialmente in prova ai servizi sociali per violazione alla normativa sugli stupefacenti commessi a Parma negli anni 2018 e 2019, arrestato all’inizio del mese di febbraio per essersi reso responsabile di analoga violazione in zona di San Leonardo a Parma, era stato raggiunto da un’ulteriore misura cautelare, l’obbligo di dimora nel Comune di Langhirano, come disposto dal Giudice durante il giudizio direttissimo.

L’Ufficio di Sorveglianza di Reggio Emilia, ricevuta la segnalazione della condotta tenuta dal predetto, ha determinato l’aggravamento della sua posizione, ritenendo che tali agiti non fossero più conciliabili con il beneficio della misura a cui era stato sottoposto (che gli permetteva di scontare la pena al di fuori del carcere seguendo un programma di riabilitazione), ne ha ordinato l’immediata sospensione ed il contestuale rispristino della detenzione carceraria.

I Carabinieri della Stazione di Langhirano, acquisito il provvedimento di cattura, effettuati i necessari riscontri finalizzati ad accertarne la presenza sul territorio, dopo averlo localizzato lo hanno prelevato e condotto in caserma dove gli è stato notificato l’ordine di sospensione dell’affidamento in prova e il contestuale ripristino della detenzione carceraria.

Al termine delle operazioni di rito l’uomo è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Parma come disposto dalla magistratura.