L’Antica Pizzeria Da Michele arriva a Parma: la pizza napoletana in piazza Garibaldi

La storica pizza napoletana fa il suo ingresso ufficiale nel cuore di Parma: l’Antica Pizzeria Da Michele inaugura la sua nuova sede in piazza Garibaldi 19/o, portando la celebre pizza a “ruota di carro”, simbolo di autenticità e semplicità.

L’apertura rappresenta un incontro tra due grandi culture gastronomiche: quella napoletana, patrimonio immateriale dell’Unesco e quella parmigiana, riconosciuta come città creativa per la gastronomia. “Parma rappresenta una tappa fondamentale per il nostro percorso di crescita”, dichiarano Alessandro Condurro e Francesco De Luca, amministratori delegati del brand. “Siamo felici di inaugurare questa nuova sede in una città che fa del cibo la sua bandiera nel mondo. Piazza Garibaldi è il salotto di Parma e portare qui la nostra pizza è motivo di grande orgoglio.”

Il locale nasce dalla collaborazione con i partner di Asset Food e dallo studio dell’architetto Antonio Di Maro, che ha interpretato la filosofia del brand unendo elementi della tradizione partenopea a linee moderne ed eleganti. Il risultato è un ambiente accogliente e raffinato, dove design e gastronomia dialogano con il contesto storico della piazza.

La pizza resta protagonista assoluta del menu, con la margherita e la marinara preparate con ingredienti campani di eccellenza. Non mancano varianti stagionali e i classici della friggitoria napoletana, tra cui crocchè, frittatine di pasta e arancini, per un’esperienza gastronomica che trasporta direttamente nei vicoli di Napoli. Una carta beverage selezionata completa l’offerta, esaltando ogni morso della pizza Da Michele.

“Impossibile non ricordare la celebre scena in Eat Pray Love, in cui Julia Roberts assapora una margherita a Napoli. Quel sorriso e quel morso hanno contribuito a rendere Da Michele un simbolo globale: la pizza come atto di felicità”, ricorda Giuseppe De Paola di Asset Food. La nuova sede di Parma promette di offrire la stessa esperienza autentica, aggiungendo un tocco di design e convivialità che riflette la bellezza della città.

Con questa apertura, L’Antica Pizzeria Da Michele rafforza la propria espansione internazionale, portando la tradizione ultracentenaria della pizza napoletana direttamente nel cuore dell’Emilia-Romagna.