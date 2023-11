L’appello alla mobilitazione delle Donne Democratiche di Parma per scardinare la cultura del potere sulle donne

La Giornata internazionale contro la violenza sulle donne resta purtroppo di grande attualità. Da anni in Italia ogni 3 giorni una donna vene ammazzata da chi sostiene di amarla: anche quest’anno le donne uccise sono oltre 100.

Siamo di fronte ad una vera e propria escalation della violenza, non solo di femminicidi, anche nella nostra Regione, anche nella nostra città: tanto più grave perché avviene quasi sempre in ambito famigliare. La tragedia di Saman, quella di Giulia e di tutte le altre ci addolora e ci indigna, ma non basta. Come Donne Democratiche di Parma invitiamo tutte e tutti affinchè in ogni piazza, in ogni scuola, in ogni luogo di ritrovo, uomini e donne insieme si mobilitino pubblicamente per ribadire con forza “libertà dalla violenza”.

Si ha talvolta la sensazione che sia più importante educare le vittime a difendersi, che educare gli aggressori a non aggredire, quando basterebbe cambiare la prospettiva: educarci, tutti e tutte, al rispetto e alla libertà.

Chiediamo ai ragazzi ed agli uomini di scendere in piazza insieme alle donne, per affermare il loro impegno di sradicare la cultura del potere sulle donne di cui è imbevuta l’intera società.

Auspichiamo che in Parlamento tutte le forze politiche siano unite, come ha chiesto Elly Schlein a Giorgia Meloni, per affrontare il tema della violenza di genere con azioni non solo di punizione ma di prevenzione, con iniziative educative per creare consapevolezza nei ragazzi e nelle ragazze. Perché non si debba più dire “lo sapevamo tutte!” Aderiamo quindi convintamente ed invitiamo a partecipare al corteo organizzato dal Comune di Parma sabato 25 novembre ad ore 10, cui parteciperanno per la prima volta come protagonisti gli studenti delle scuole superiori della città insieme alle associazioni del territorio: perchè senza la libertà delle donne, non può esservi vera libertà per il Paese.

Conferenza provinciale Donne Democratiche di Parma