L’appello di Giampaolo Lavagetto: “Sospendiamoci tutti, come candidati sindaco, in solidarietà a Roberti e Canova”

Dopo la conferenza stampa di oggi di Michela Canova e Roberta Roberti, in seguito al rifiuto del ricorso del Tar, il candidato sindaco di “Per Parma 2032” Giampaolo Lavagetto lancia un’importante appello agli altri candidati alle elezioni del 12 giugno.

“Sospendiamoci tutti, come candidati sindaco, per dimostrare solidarietà a Roberta Roberti e Michela Canova. Facciamolo tutti insieme per lanciare un forte segnale e chiedere la riammissione delle due candidate alla corsa democratica per le amministrative della nostra Città. Più che lettere, servono fatti”, conclude Lavagetto.