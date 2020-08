L’arciliuto risuona nell’Abbazia di Badia Cavana: nuovo appuntamento con la rassegna “L’estate delle Pievi”

Le melodie dell’arciliuto rendono incantata l’atmosfera nell’Abbazia di San Basilide, che spicca su un’altura a pochi chilometri da Lesignano de’ Bagni, per un nuovo concerto di musica antica della rassegna con il contributo di Fondazione Cariparma e MIBACT.

Sabato 29 agosto 2020, alle 18.00, dopo la visita del complesso monumentale romanico, un giovane studente del Conservatorio A. Boito di Parma, Dario Landi, farà risuonare la musica nello storico edificio, la cui fondazione risale agli inizi del XII secolo, su impulso di Bernardo Degli Uberti, il santo vescovo di Parma.

In quest’epoca furono realizzati il chiostro e il portico a due arcate con capitelli in pietra arenaria raffiguranti i simboli degli evangelisti, animali reali e fantastici del bestiario medievale e intrecci vegetali di reminiscenza longobarda, che ancora oggi si possono ammirare. L’Abbazia di San Basilide, nota anche come Badia Cavana, è un’abbazia vallombrosana romanica, ora parrocchia intitolata ai santi Pietro e Paolo. Nella cripta custodisce le spoglie del martire Basilide, soldato romano.

Di pregio è anche il contesto naturalistico circostante, che vanta una pianta ultracentenaria come il Fico di Badia Cavana, censita tra gli alberi monumentali di un territorio riconosciuto Riserva della Biosfera UNESCO “Riserva MaB – Man and the Biosphere”.

La prenotazione è necessaria, nel rispetto delle norme antiCovid.

Contatti: associazione Melusine: tel. 338.6310900 – e-mail info@melusine.it