L’area camper di Parma riaperta dopo la riqualificazione

L’area camper di Largo 24 agosto 1942 si presenta completamente rinnovata, dopo un periodo di chiusura utile a realizzare la completa riqualificazione del servizio e l’assegnazione della nuova gestione alla cooperativa sociale EMC2.

26 piazzole, con idonea illuminazione su una superficie totalmente pavimentata, sono servite singolarmente da colonnine per l’erogazione di corrente, corredate da servizi igienici e docce e da una zona reception con informazioni sul servizio e sulle mete turistiche del territorio che vengono sottoposte a manutenzione e pulizia giornaliera.











Il vicesindaco con delega alla Cultura e al Turismo Lorenzo Lavagetto sottolinea che: “Per riqualificare l’area camper di Parma si è reso necessario chiuderla per diverse settimane, con il conseguente disagio che ne è scaturito, ma si tratta di un intervento che ha attuato, per la prima volta da molti anni, un investimento sull’area in questione, al fine di migliorarne il funzionamento e l’attrattività. L’amministrazione dimostra, anche con questa iniziativa, un particolare interesse nei confronti di una filiera turistica, quella del Caravanning e del turismo all’aria aperta in continuo sviluppo e con marcate caratteristiche di sostenibilità. L’iniziativa di riqualificazione si colloca ad un percorso più ampio dedicato al plein air, al camper, al bike con progetti supportati dalla Regione Emilia Romagna – Visit Emilia, a questo proposito verranno posizionati all’interno dell’area postazioni di noleggio di mezzi elettrici (bike e monopattini) per consentire ai turisti di avvicinarsi al centro storico in modo agevole”.

Tra le principali novità dell’area camper vi è l’installazione di un sistema di accesso completamente automatizzato, necessario per rendere il servizio accessibile H24 e maggiormente sicuro. Lo stesso impianto automatizzato permette l’utilizzo da parte dei fruitori, di ogni tipologia di pagamento con carta in totale autonomia, oltre che la gestione informatizzata degli accessi. Per i fruitori dell’area camper è stato allestito anche una rinnovato servizio di lavanderia, con lavatrici e asciugatrici di ultima generazione.

L’area camper è aperta continuativamente per 12 mesi l’anno, con possibilità di ingresso e uscita autonoma, mediante ticket. Negli ultimi anni si sono registrati incrementi importanti dell’accesso al servizio con circa 8500 mezzi all’anno con un trend in costante aumento dopo le chiusure ed i rallentamenti del periodo pandemico.

Il Comune proseguirà con un ampliamento degli spazi aggiungendo ulteriori 12 piazzole.