Lasciarono un ristorante senza pagare il conto: due 50enni individuati e denunciati

Si è conclusa con una denuncia alla Procura della Repubblica di Parma per insolvenza fraudolenta l’indagine condotta dai Carabinieri della stazione di Sorbolo Mezzani, che ha permesso di individuare due uomini italiani di 50 anni responsabili di essersi allontanati da un ristorante locale senza pagare il conto.

L’episodio risale a qualche mese fa, quando i due, con un piano apparentemente ben studiato, approfittarono di un lauto pranzo per tentare di farla franca. Secondo le testimonianze raccolte e le risultanze investigative, i commensali ordinarono pietanze costose e bevande pregiate, mostrando un totale disinteresse per il costo del pasto. Al termine della consumazione, provarono a pagare con una carta di credito rifiutata e, con la scusa di recarsi all’auto parcheggiata di fronte al ristorante per prendere contanti, si dileguarono rapidamente, lasciando il titolare con un mancato incasso di circa 200 euro.

Le indagini dei Carabinieri iniziarono subito dopo la denuncia del ristoratore. Grazie alle testimonianze del personale e alla visione dei filmati del sistema di videosorveglianza del locale e delle zone limitrofe, i militari ricostruirono l’itinerario dei due e individuarono la targa del veicolo utilizzato per la fuga. Accertamenti incrociati nelle banche dati permisero di risalire ai due uomini, entrambi già noti alle forze dell’ordine per precedenti.

Al termine delle indagini e dopo aver raccolto elementi probatori ritenuti schiaccianti, i due 50enni sono stati denunciati all’autorità giudiziaria.

Gli indagati, in ogni caso, sono al momento indiziati di reato e che la loro posizione sarà valutata nel corso dell’iter processuale, in conformità ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.