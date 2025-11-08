“Lasciateli cantare, col manganello in mano”: Alberto Padovani canta la parodia di L’italiano di Toto Cotugno in salsa parmigiana. VIDEO

Alberto Padovani, cantautore e consigliere comunale di Colorno, si è cimentato nella parodia di “L’italiano” di Toto Cotugno, con riferimento al caso dei cori fascisti nella sede di Fratelli d’Italia a Parma.

Buon ascolto di “Neri (non per caso)”! PrD

NERI (NON PER CASO)

Lasciateli cantare, col manganello in mano

Lasciategli cantare Eia Eia piano piano

Lasciategli cantare, Faccetta nera fieri

Non sono nigeriani, ma sono sempre neri

Buongiorno Parma coi Balilla al dente

E un Partigiano bello e resistente

Con il gladio ancora nella mano destra

E un bazooka sopra la finestra

Buongiorno Parma con i tuoi fascisti

Con troppa trippa sopra i manifesti

Con l’aeroporto che se ne va a puttane

Poche compagne, sempre meno suore

Buongiorno Priamo, buongiorno Gaetana

Stavolta l’hanno fatto proprio strana

Buongiorno De Belvis, meglio se canti Elvis

Lasciateli cantare, col manganello in mano

Lasciategli cantare Eia Eia piano piano

Lasciateli cantare, perché ne vanno fieri

Non sono nigeriani, ma sono sempre neri

Buongiorno Italia che oggi si spaventa

E che sui social s’insulta e lamenta

Con un ministro fissato sul ponte

Ma non ha fatto i conti con la corte

Buongiorno Italia col bilancio ristretto

Le pezze al culo sempre nel cassetto

Con la bandiera rossa in tintoria

Ormai è rosa fluido e fa scappare via…

Buongiorno Prof, buongiorno Michele

Son solo cori dai non t’incazzare

Buongiorno Vigno, stai gasando da dio

Lasciateli cantare, col manganello in mano

Lasciategli cantare Eia Eia piano piano

Lasciateli cantare, Faccetta nera fieri

Non sono nigeriani, ma sono sempre neri

Lasciateli cantare, son giovani ribaldi

Lasciateli cantare però poi non li vuol l’Ubaldi

Lasciateli cantare, perché ne vanno fieri

Non sono nigeriani, ma sono sempre neri