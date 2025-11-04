Quotidiano online di Parma

“Lasciatemi morire ridendo” al Cinema Astra un film per riflettere sul diritto di autodeterminazione

Martedì 11 novembre la proiezione del documentario dedicato a Stefano Gheller, simbolo di libertà

di Tatiana Cogo

Una serata di cinema e riflessione civile per raccontare il coraggio di scegliere. Martedì 11 novembre 2025 alle 21, il Cinema Astra di Parma ospiterà la proiezione del documentario “Lasciatemi morire ridendo” di Massimiliano Fumagalli, dedicato a Stefano Gheller, attivista vicentino e membro dell’Associazione Luca Coscioni, che ha combattuto con dignità per il diritto all’autodeterminazione fino alla fine della sua vita.

L’iniziativa, promossa dalla Cellula Coscioni di Parma, sarà preceduta alle 20.30 da un banchetto informativo sul testamento biologico, per offrire al pubblico la possibilità di conoscere strumenti e diritti legati alle scelte sul proprio percorso di cura e sul fine vita.

Attraverso le parole, le testimonianze e il sorriso di Stefano Gheller, “Lasciatemi morire ridendo” racconta la forza di un uomo che ha trasformato la propria fragilità in un messaggio universale di libertà, consapevolezza e dignità. Un film che invita a riflettere sul valore della vita e sul diritto di decidere come viverla – e, quando arriva il momento, come lasciarla.

L’appuntamento si inserisce nell’impegno costante dell’Associazione Luca Coscioni per la difesa dei diritti civili e della libertà di scelta, portando anche a Parma una testimonianza che continua a commuovere e a far discutere.

Per informazioni: cellulaparma@associazionelucacoscioni.it

