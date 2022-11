L’assessora alla scuola Caterina Bonetti in visita all’Ospedale del Bambino

E’ stata una visita all’insegna della gratitudine e della condivisione quella che l’Assessora alla scuola del Comune di Parma, Caterina Bonetti, ha effettuato alla Scuola in Ospedale, ospitata negli spazi dell’Ospedale del Bambino Pietro Barilla del Maggiore.

La Scuola in Ospedale è composta da due sezioni una di primaria (elementari) ed una di secondaria di primo grado (medie) e garantisce la continuità educativa e didattica die bambini e delle bambini ricoverati anche per periodi lunghi.

A fare gli onori di casa il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria, Massimo Fabi, ed il Professor Gian Luigi De’ Angelis, Direttore del Dipartimento Materno Infantile.

La Scuola in Ospedale dipende dell’Istituto Comprensivo Ferrari, per cui era presente la Dirigente Scolastica, Agnese Tirabassi, con la coordinatrice della Scuola in Ospedale, l’insegnante Maria Teresa Bacchi, e le altre docenti impegnate sul campo, oltre al personale sanitario.

“Ci tenevo molto a fare questa visita – ha spiegato l’Assessora alla Scuola Caterina Bonetti – insegnanti, personale medico e infermieristico, volontari dei progetti svolgono un lavoro fondamentale per le bambine e i bambini ricoverati. A loro va la mia gratitudine. La mia presenza qui è un modo per segnalare la vicinanza ed il sostegno dell’Amministrazione a chi lavora nella Scuola in Ospedale, uno spazio di normalità in un contesto complicato come quello legato al ricovero. E’ importante dare risalto a queste realtà, che rimarcano l’impegno di tutta la comunità educante di Parma. Un impegno non scontato, che deve essere valorizzato come eccellenza della nostra città”.

