L’Assessora Bonetti all’evento conclusivo del progetto ConCittadini con Legalità 2023-24

L’Assessora ai Servizi Educativi Caterina Bonetti questa mattina ha portato i saluti dell’Amministrazione agli studenti e alle studentesse che hanno assistito, all’auditorium Toscanini, a “Ritratti di Memoria“, uno spettacolo teatrale in ricordo delle vittime delle stragi di Capaci e via D’Amelio: i magistrati Paolo Borsellino e Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli agenti delle scorte.

La performance, a cura di ZonaFranca, rappresenta l’evento conclusivo di “ConCittadini con Legalità”, un progetto promosso dal Comune di Parma, in collaborazione con Libera Parma e la Cooperativa Sociale Ecole, rivolto agli studenti e alle studentesse delle scuole Primarie e Secondarie di primo grado. ConCittadini con Legalità si rivolge alle giovani e ai giovani per sensibilizzarli al tema della legalità e per stimolarli al senso di responsabilità e rispetto reciproco, sostenendoli nel percorso di crescita perché possano essere cittadine e cittadini attivi e consapevoli.