L’assessora Bonetti incontra insegnanti di Nidi e Scuole d’Infanzia di Parma

L’assessora ai Servizi Educativi Caterina Bonetti , questa mattina, ha preso parte all’ Assemblea di avvio dell’anno scolastico 2025-2026 , che si è svolta al Cinema Astra, incontrando il personale istruttore educatore dei Nidi d’infanzia e il personale istruttore insegnante delle Scuole d’infanzia del Comune di Parma. All’incontro erano presenti la Dirigente del Settore Servizi Educativi Donatella Signifredi e Lisa Bertolini , Responsabile delle Strutture Operative Nidi d’Infanzia e Scuole d’Infanzia.

“Inizia un nuovo anno scolastico, ricco di sfide e avventure per i più piccoli, ma anche e soprattutto per il personale scolastico e per chi lavora nel settore educativi del Comune. Un impegno per la crescita dei piccoli cittadini di Parma che si rinnova ogni anno, cercando di offrire loro le migliori esperienze e progettualità. L’incontro di oggi è stato l’occasione per ringraziare in anticipo tutte le lavoratrici e i lavoratori per il loro costante impegno in un lavoro complesso e difficile, ma anche per dare il benvenuto al personale neo assunto, segno di un investimento importante dell’amministrazione in questo settore che vede 14 nuove figure nei nidi – fra assunzioni e stabilizzazioni – e 11 nelle scuole infanzia. Un’altra importante novità sarà l’assunzione, a termine di procedura di concorso, di 2 nuove figure di coordinatrici pedagogiche alle quali si aggiungerà una terza entro il mese di dicembre. Questo ancora una volta per dare solidità all’organizzazione di nidi e scuole infanzia, con attività capillari di progettazione e monitoraggio”, il commento dell’Assessora Bonetti.