L’Assessora Daria Jacopozzi incontra il Terzo Settore nella Sala civica della Scuola Racagni

E’ in programma domani, martedì 31 gennaio, alle 17.30, nella sala Civica della Scuola Racagani, in via Bocchi 33, l’incontro dell’Assessora alla Partecipazione ed Associazionismo, Daria Jacopozzi, con i rappresentanti del Terzo Settore. Al momento è prevista la presenza del Forum del Terzo Settore, di Csv – Centro Servizi Volontariato – Emilia e del Consorzio di Solidarietà Sociale.

L’incontro rientra nelle linee di indirizzo dell’Amministrazione volte a valorizzare e dare dignità al ruolo del Terzo settore, forza propulsiva in diversi gli ambiti della vita civile della città.

Al centro dell’incontro diverse tematiche, tra cui la progettazione di Tavoli del Terzo settore di Quartiere, volti a favorire sia il dialogo interno ai diversi soggetti sia quello con l’Amministrazione su temi specifici. Un percorso che si concretizzerà con l’istituzione di Laboratori tematici.