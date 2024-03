L’assessore regionale Felicori ha incontrato il presidente della Provincia Massari e alcuni Sindaci

Si è svolto nei giorni scorsi presso la sede della Provincia di Parma un incontro tra l’Assessore regionale Felicori e il Presidente della Provincia Andrea Massari. All’incontro hanno partecipato anche i Sindaci di Collecchio Maristella Galli, di Sala Baganza Aldo Spina, di Busseto Stefano Nevicati, di Colorno Cristian Stocchi e di Langhirano Giordano Bricoli.

L’Assessore Felicori ha fatto il punto, insieme agli amministratori locali presenti, sulle opportunità di valorizzazione le varie eccellenze culturali presenti sui territori di loro competenza. Un insieme di eccellenze che dovrà vedere – auspica Felicori – il coordinamento della Provincia di Parma in funzione di supporto ai comuni interessati.

Così per Colorno, dove la Reggia di Colorno, entrata recentemente a far parte delle circuito delle Regge Reali Europee, vedrà a breve il riconoscimento di un importante finanziamento dello Stato grazie al Piano Strategico ‘Grandi Progetti’ che le consentirà di creare le condizioni ottimali perché beni, già ad essa appartenuti e in deposito presso i più importanti poli museali italiani, possano finalmente tornare ad essere in essa esposti.

Ciò consentirà, attraverso un patto tra tutti i più importanti attori del territorio coinvolti nella valorizzazione della Reggia di Colorno, di fare finalmente di essa un importante attrattore utile a tutto il sistema provinciale, andando così ad arricchire in maniera significativa l’attuale offerta turistica.

Insieme al Comune di Langhirano si sono poi discusse le necessarie azioni e collaborazioni per la valorizzazione del castello di Torrecchiara, da pochi giorni passato a far parte del complesso monumentale della Pilotta.

Anche l’opportunità dell’acquisizione da parte dello Stato Italiano della Villa di Sant’Agata, appartenuta a Giuseppe Verdi, ha visto una valutazione approfondita con lo scopo di creare un offerta turistica e culturale che veda coinvolti il Comune di Villanova d’Arda, Il Comune di Busseto, la Regione Emilia Romagna e il Ministero dei beni culturali.

Infine il tema del Casino dei Boschi di Sala Baganza, di proprietà in parte dei Parchi del Ducato. L’assessore Felicori si è reso disponibile a continuare l’interlocuzione con il Ministero dei beni Culturali per trovare forme di recupero e valorizzazione che potranno anche prevedere collaborazioni con il privato.

“Ringraziamo l’assessore Felicori” afferma Massari “per la consueta attenzione che dedica al territorio Parmense, per le idee e per l’appoggio che costantemente dà al sistema dei beni culturali della nostra provincia”. “Per quel che ci riguarda” continua Massari “siamo disponibili alla più ampia collaborazione con i Comuni, la Regione e d il Ministero, per raggiungere obiettivi di alto livello, la nostra provincia merita tutto il nostro impegno”