Anche quest’anno è tempo di dichiarazione dei redditi. Con il 5×1000 della propria IRPEF si può decidere di sostenere anche associazioni di volontariato, attraverso un piccolo gesto, una firma. Negli anni scorsi, grazie alle donazioni ricevute, l’Assistenza Pubblica di Parma è riuscita a far fronte alle emergenze e non solo.

Si tratta della possibilità per i contribuenti di destinare una quota pari al 5 per mille dell’Irpef a finalità di interesse sociale (art. 111 D.L 117/2017). Farlo è semplice, bisogna compilare il modello 730, il CUD o UNICO, firmare nel riquadro “sostegno del volontariato…” e inserire il codice fiscale dell’Assistenza Pubblica di Parma – ODV: 00 270 540 347. Si può aderire anche con il 730 precompilato online.

Per la Pubblica il 5×1000 rappresenta una vera risorsa. Negli scorsi anni queste quote sono state determinanti per l’Associazione, che ha potuto infatti affrontare il terribile periodo dell’emergenza pandemica dovuta al Covid-19, utilizzando i fondi per acquistare molti presidi igienico sanitari come mascherine, guanti, tute, e prodotti per la disinfezione dei mezzi di trasporto.

Il 5×1000 è una grande ricchezza perché, oltre a essere una fonte da cui attingere in caso di situazioni di emergenze improvvise, è anche un sostegno per i diversi servizi che quotidianamente l’ente svolge, come ad esempio l’accompagnamento disabili, rivolto a tutti coloro che sono impossibilitati nell’utilizzo di ordinari mezzi pubblici e che avviene ​attraverso operatori formati per accompagnare il paziente su veicoli appositamente attrezzati, o il Pulmino di Padre Lino, che grazie alla distribuzione di beni di prima necessità a chi ne ha bisogno, è vicino alle persone a più alto rischio di emarginazione, o ancora, il servizio di Telefono Amico, che ascolta e dialoga con chi si trova in stato di crisi o emergenza emozionale, e che anche nel periodo pandemico è stato di fondamentale supporto.

Devolvere il 5×1000 all’Assistenza Pubblica di Parma significa donare a Parma, alla propria città e comunità. Grazie a questo prezioso gesto l’associazione potrà continuare a migliorare e potenziare i servizi, assicurando ogni giorno assistenza e supporto a tutti coloro che ne necessitano.

Per maggiori informazioni visitare il sito www.apparma.org, oppure telefonare al numero 0521 224911, si può anche inviare una mail a info@apparma.org.

«Il 5×1000 – ha affermato Maurizio De Vitis, Presidente Assistenza Pubblica Parma – è un grande riconoscimento da parte dei nostri concittadini, a tutti i volontari e ai servizi svolti dalla nostra Associazione. Chi compie questa scelta, oltre che sostenerci, ci fa sentire ancor più il valore di una comunità partecipativa, e ci permette di sviluppare nuovi progetti dedicati a bisogni emergenti. Un grande ringraziamento va a tutte quelle persone che da anni ci devolvono questo prezioso contributo, e a tutti coloro che decideranno di farlo. La nostra promessa e il nostro impegno sarà di utilizzarlo nel miglior modo possibile!».