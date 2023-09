L’associazione No Cargo Parma legge la fiaba “Un Re presuntuoso”

L’associazione No Cargo Parma vi aspetta sabato 16 Settembre ore 10:30 alla libreria “i libri di Mery” in via F.Vietta 1/B 43126 S.Pancrazio (Parma) per accompagnarvi in una bellissima lettura animata.

“UN RE PRESUNTUOSO” è la fiaba ideata dall’associazione per coinvolgere e accompagnare tutti i bimbi della città alla lettura. Le famiglie potranno conoscere l’associazione che da anni lotta per proteggere la salute dei cittadini e dell’ambiente.

Mago Gigo e Alice Atzeni vi accompagneranno in un mondo magico.

NO CARGO E “UN RE PRESUNTUOSO” vi aspettano numerosi.

Associazione No Cargo Parma