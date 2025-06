L’attrice Antonella Questa apre la terza settimana di eventi alla rassegna “Sul Naviglio…”

Sarà lo spettacolo “Affari di famiglia” scritto e interpretato da Antonella Questa, sul palco con Ilaria Marchianò, a inaugurare, lunedì 30 giugno, alle 21.30, la terza settimana di appuntamenti alla rassegna “Sul Naviglio…racconti, teatro, danza, musica, poesia, cinema”, realizzata da L.O.F.T. Aps con il sostegno di Comune di Parma, Fondazione Cariparma, Chiesi Farmaceutici, Cooperativa Sociale Proges, Oiki e Sipi.

Per la Questa è un gradito ritorno in strada Naviglio Alto, dopo lo strepitoso successo di “Vecchia sarai tu”, presentato lo scorso anno. In “Affari di famiglia” l’attrice drammaturga rifletterà sulle difficoltà delle generazioni più anziane a lasciare posto e spazio ai giovani, non solo in ambito lavorativo.

Il programma continuerà martedì 1° luglio, alle 19, con un nuovo appuntamento di danza, “Sogno di una notte…Sul Naviglio”, liberamente ispirato a “Sogno di una notte di mezza estate” di Shakespeare, con le performer Silvia Di Stazio, Teresa Morisano e Chiara Falzone, cui seguirà alle 21.30 lo spettacolo teatrale per grandi e piccini “Rosaluna e i lupi” con Consuelo Ghiretti e Francesca Grisenti.

Attraverso l’uso di maschere e pupazzi, le attrici racconteranno la storia di Rosaluna, abitante del Paese dei Noncontenti, e stimoleranno l’immaginario del pubblico più giovane, esplorando i temi della paura, del coraggio, della libertà di essere se stessi e autori della propria vita. La serata si concluderà con il terzo appuntamento del ciclo “La buona notte di Tecla Sozzi”, con il divertente personaggio interpretato da Franca Tragni che narrerà la storia paurosa “La valigia con le braccia”.

Nell’ambito del progetto Musei Urbani, mercoledì 2 luglio, alle 19, inizierà un’esplorazione poetica del quartiere San Leonardo, un itinerario insolito a cura di Beatrice Baruffini, Yele Canali Ferrari, Jessica Graiani e Riccardo Reina, presentato in collaborazione con Associazione Micro Macro e Centro Studi Movimenti, che coinvolgerà pubblico e artisti e porterà ad attraversare il quartiere San Leonardo, per esplorare insieme lo spazio urbano (i posti per questo evento sono limitati con prenotazione obbligatoria).

In serata, alle 21.30, nel cortile di Officine ON/OFF si avrà, infine, occasione di rivedere il film drammatico “Sciuscià”, capolavoro diretto da Vittorio De Sica nel 1946, e opera maestra nella denuncia del carcere minorile. Anche la proiezione di questa eccellente pellicola, fulgido esempio del filone neorealista, vede la collaborazione dell’associazione Amici della Biblioteca San Leonardo e verrà presentata in occasione dell’ 80° anniversario della Liberazione dal nazifascismo.

Si torna al teatro nell’ultimo spettacolo della settimana. Giovedì 3 luglio, alle 21.30, debutterà, infatti, “I giocatori – dialoghi in tre atti per tre giocate con finale”, scritto e diretto da Carlo Ferrari, interprete protagonista insieme a Savino Paparella: una sfida “giocata” sul dialogo, tra due astuti conoscitori della battuta teatrale e dei suoi ritmi, che si metteranno alla prova, e in competizione, con obiettivi e regole rigorosamente definite; il gioco del teatro affrontato in aperta provocazione, in un duello surreale e divertente.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito con offerta libera.