Laura Flora si dimette da vicesindaca di Polesine Zibello per motivi professionali, la sostituisce Elia Vighi

L’Amministrazione comunale di Polesine Zibello comunica, di seguito, alcune modifiche intervenute all’intero della composizione della giunta e del gruppo consiliare di maggioranza.

A seguito delle dimissioni presentate con dispiacere dal vicesindaco Laura Flora, per contingenti ed improrogabili impegni professionali sopravvenuti, il sindaco Massimo Spigaroli ha affidato l’incarico di vicesindaco ad Elia Vighi.

All’interno della giunta subentra Federica Ariozzi, con delega ai servizi sociali e sanitari.

Al consigliere Giacomo Gatti è stato affidato l’incarico di capogruppo di maggioranza.

Maggioranza della quale entra a far parte, in qualità di consigliere comunale, Davide Cappa.

Il sindaco Massimo Spigaroli, nel prendere atto delle dimissioni, da assessore e da consigliere di Laura Flora ha detto: “sono molto dispiaciuto. Laura è stata per me, e per tutta l’Amministrazione, un validissimo perno. A volte, la vita, impone delle scelte che dobbiamo naturalmente rispettare. Colgo l’occasione per augurare buon lavoro agli amministratori chiamati a nuovi incarichi e al neo entrato Davide Cappa”.

In merito alla nomina del vicesindaco, nella persona di Elia Vighi, il primo cittadino ha anche ricordato che “fin da inizio mandato era stato previsto un avvicendamento, nella carica appunto di vicesindaco, tra Laura ed Elia. Avvicendamento di fatto anticipato di qualche mese”.

Da parte sua, Laura Flora, come scritto anche nella lettera di dimissioni ha tenuto ad esprimere il suo immenso rammarico per la decisione presa non a cuor leggero e a ringraziare, con sincera gratitudine, il sindaco, gli assessori, i consiglieri tutti, la segreteria generale , i responsabili di settore e tutti i dipendenti “per la collaborazione ricevuta e per avermi dato la possibilità di servire la nostra comunità. Confidando – ha aggiunto – di aver contribuito con lealtà e impegno agli incarichi ricevuti, ringrazio anche tutti gli elettori che hanno riposto fiducia nel mio operato, votandomi e dimostrandomi stima e rivolgo loro le mie più sentite scuse per l’interruzione anticipata dalle cariche sino ad ora ricoperte che, mio malgrado, sono costretta a dismettere”.

A tutti gli amministratori ha quindi tenuto ad augurare buon lavoro. All’ormai ex vicesindaco è giunto il ringraziamento dell’intera amministrazione comunale.