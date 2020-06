Laureando dell’Ateneo di Parma premiato dall’Associazione Diplomatici delle Nazioni Unite

Gabriele Masullo, laureando in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali all’Università di Parma, è stato premiato nell’ambito di “Change the World Web Edition – Virtual Model United Nations”, una simulazione on line dei lavori delle Nazioni Unite promossa dall’Associazione Diplomatici, Organizzazione Non Governativa presso il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite.

Nella simulazione, che intendeva studiare le politiche messe in atto dai singoli Paesi per affrontare l’emergenza sanitaria Covid-19, Masullo è stato incaricato di rappresentare la Francia nell’ambito del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e, al termine delle videoconferenze, è stato premiato come miglior Delegato del Consiglio di Sicurezza.

Inizialmente gli studenti di tutto il mondo candidati a partecipare alla simulazione erano 5 mila e, al termine delle selezioni e degli incontri preparatori svoltisi online, sono stati in 800 a prendere parte al “Change the World Web Edition – Virtual Model United Nations”.