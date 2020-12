Lavagetto e Bonetti (Pd): “Il mondo dell’associazionismo e i suoi circoli sono in allarme”

Il mondo dell’associazionismo e i suoi Circoli, sono in allarme. Siamo nuovamente zona gialla: l’attività di somministrazione alimenti e bevande all’interno dei Circoli associativi riservata ai soci, deve poter essere riaperta.

È quindi necessario che Regione ed Amministrazione Comunale intervengano presso il Governo sollecitando la riapertura, considerato che in questi luoghi, sono rispettati e applicati rigorosamente i protocolli di sicurezza con ingresso contingentato. A maggior ragione: considerando che la somministrazione è consentita nei bar, si dovrebbe poter somministrare nei Circoli che sono luoghi privati il cui accesso è riservato ai soci, ossia a chi è conosciuto per nome e cognome e dati personali, fermo restando il divieto di aggregazione ed assembramenti

La chiusura dei Circoli è iniziata a marzo ed è ripresa in autunno: ora essa rischia di portare gravi ripercussioni su realtà di importanza fondamentale nel tessuto sociale.

In Consiglio comunale abbiamo già ottenuto l’estensione dei rimborsi Tari alle Associazioni (che essendo rimaste chiuse, di rifiuti evidentemente non ne hanno prodotti). Abbiamo ottenuto l’esenzione dei canoni di locazione per quei circoli che hanno sede in immobili pubblici per le mensilità corrispondenti. Inoltre il Governo ha stanziato un Fondo per gli enti del Terzo Settore di 70 milioni di euro per il 2021 che dovranno essere ripartiti su base regionale.

Ma questi interventi appaiono oggi insufficienti: i Circoli non esercitano attività imprenditoriale, ma vivono di autofinanziamento, hanno costi di gestione e le bollette continuano ad arrivare. E di questo la politica anche locale non può non tenere conto, soprattutto in una città come la nostra, forte di valori democratici e di inclusione sociale.

Sembra dunque necessario chiamare all’appello, nuovamente, l’Amministrazione Comunale, facendo presente che altri comuni emiliano romagnoli, hanno già predisposto bandi per contributi a fondo perduto ad integrazione dei ristori nazionali, al fine di destinare più fondi ai Circoli e al Terzo Settore.

Chiunque deve rispettare le norme di sicurezza: ma la politica ha il dovere di pensare in prospettiva e guardare al futuro. Se vogliamo che il patrimonio associativo che ha caratterizzato lo sviluppo della nostra città, costituendo presidio fondamentale di inclusione e solidarietà, continui ad essere uno dei pilastri su cui ricostruire il tessuto sociale, è necessario intervenire immediatamente a sua tutela.

Lorenzo Lavagetto, Capogruppo Pd Parma

Caterina Bonetti, gruppo Pd