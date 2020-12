Lavagetto (Pd): “Show con le ruspe in diretta Facebook alla Salvini. Alinovi e Casa sono già in campagna elettorale, sono d’accordo con la Rossi”

“Demolire un abuso edilizio è una cosa infrequente, ma in un paese normale sarebbe una cosa normale, tanto quanto occuparsi del problema di chi non ha una casa e occupa spazi, pubblici o privati. In una città in cui vige la cultura della legalità, l’abuso edilizio si dovrebbe eliminare senza che questo diventi occasione di spettacolarizzazione, evocativa di una brutta copia della propaganda di Matteo Salvini che invocava le ruspe in diretta facebook come, surrealmente, si è sentito in dovere di fare l’assessore Alinovi. (leggi)”

Lo scrive il capogruppo del Pd Lorenzo Lavagetto.

“Non stiamo parlando delle vele di Scampia anche perché quelle non erano abusive. Il Palapifferi, invece, nella parte abusiva, mi risulta fosse acquisito al patrimonio pubblico da anni: se così fosse il Comune lo avrebbe lasciato lì e tollerato per molto tempo una condizione di degrado ed esclusione sociale inaccettabile per qualunque Città, per poi scegliere di agire in pieno inverno.

E qui viene il secondo punto: gli assessori protagonisti dell’improvviso sprazzo di efficientismo ambiental securitario sarà che le elezioni si avvicinano, hanno voluto accontentarci proprio tutti nessuno escluso.

C’era chi voleva l’ordine e la disciplina, chi l’ambiente pulito. Ma ci sono anche i buonisti di sinistra, quelli che si preoccupano degli esseri umani in condizioni di disagio che magari le ruspe in diretta poi te le rinfacciano come sto facendo per l’appunto io.

E così ci hanno fatto sapere che gli occupanti sono stati TUTTI assegnati ai servizi sociali.

Oggi però l’assessora Rossi, titolare dei servizi sociali, ha il coraggio, apprezzabile, di dirci la sua verità: sono solo dieci quelli assegnati ai servizi, gli altri sono scappati per evitare il daspo urbano.

Quindi: se il punto era restituire sicurezza e dignità alle persone e restituire sicurezza alla città, ci dice l’assessora Rossi che gli obiettivi sono falliti. “I Daspo urbani e gli interventi di forza accontentano e raccolgono facili consensi elettorali sul fronte sicurezza e antidegrado, ma non facilitano certamente percorsi di soluzione”.

Sono d’accordo con lei, ma come non notare che la Giunta è perlomeno confusa?

Queste persone continueranno a vivere in condizioni di esclusione e marginalità, solo un po’ più in là, e questo è intollerabile. Così come è grave che in Comune ci sia chi dice cose non vere alla Città: capita spesso?

Abbiamo finalmente demolito un abuso edilizio.

Mentre suona il citofono.”