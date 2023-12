Lavagetto sull’albero di Natale: “Mi hanno colpito le considerazioni sulla bellezza dell’imperfezione. Spunti positivi e costruttivi”

“E alla fine, albero fu.”

Interviene sull’albero di Natale il vicesindaco di Parma Lorenzo Lavagetto dalla sua pagina Facebook. “Il sindaco Michele Guerra ha spiegato chiaramente la genesi e la storia di questo albero e di come abbiamo deciso di riparlarlo, senza alcuna spesa per il Comune, per non doverne abbattere un altro, oltre a questo taglio che era già programmato e gratuito.

Ciò che più mi ha colpito, però, in questi giorni sono state le considerazioni sulla bellezza dell’imperfezione e sulla capacità di guardare oltre la semplice apparenza.

Credo che su questo dovremmo riflettere tutti. Sono spunti positivi, costruttivi, sicuramente più utili di tante polemiche gratuite e astiose che abbiamo sentito in questi giorni.”