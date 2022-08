Lavori di risanamento stradale di viale Vittoria da Piazzale Barbieri a via della Salute

Dal 22 agosto al 24 agosto sono previsti lavori di risanamento stradale nel tratto di viale Vittoria compreso tra piazzale Barbieri e via Della Salute.

E’ prevista:

– la destituzione stalli di sosta a pagamento (righe blu)

– istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati 0- 24h

– restringimento di carreggiata pari ad una corsia di marcia.

Istituzione del senso unico di marcia direzione ovest –> est.

Piazzale Barbieri, bretella di collegamento diretta tra viale Caprera e la rotatoria con viale Dei Mille e viale Vittoria e via Della Salute : istituzione del divieto di circolazione. Istituzione del divieto di transito sulla pista ciclo-pedonale con deviazione degli utenti su percorsi alternativi posti in sicurezza.

Cancelli lato ovest di piazzale Barbieri:

Apertura alla circolazione stradale direzione sud. Istituzione dell’obbligo di dare la precedenza da parte dei veicoli che si immettono in rotatoria ai veicoli che percorrono la rotatoria stessa.

I veicoli che normalmente percorrono provenienti da via Bixio diretti in viale Vittoria verranno deviati sul seguente percorso: Strada Bixio à Piazzale Barbieri à rotatoria posta tra piazzale Barbieri, viale Caprera Via Solari, Viale della Villetta, via La Spezia, via Volturno e viale dei Mille.

L’Azienda TEP S.p.A. provvederà alla deviazione dei bus interessati, dando opportuna comunicazione dei percorsi alternativi delle linee di trasporto pubblico locale alla cittadinanza.