Lavori in città, le prossime modifiche alla viabilità a partire da strada Abbeveratoia il 17 luglio

Sarà modificata la viabilità in via Traversetolo, via Abbeveratoia e borgo San Giuseppe per lavori di asfaltatura stradale.

In via Traversetolo le modifiche avverranno in due fasi. La prima prenderà avvio lunedì 21 luglio e durerà fino a venerdì 25. Dalle 17 alle 24, strada Traversetolo nel tratto tra la rotatoria all’intersezione tangenziale ss9 var/a svincolo n°17 escluso, al civico 69 ci sarà il restringimento della carreggiata, con istituzione del senso unico di marcia con direzione di percorrenza da nord a sud. Per i veicoli provenienti da sud ci sarà l’obbligo di svolta a destra e immissione su svincolo n°17 tangenziale sud ss 9 var/a, ramo d’ingresso in direzione Reggio Emilia.

Nella seconda fase che sarà tra lunedì 28 luglio al 1° agosto, dalla rotatoria all’intersezione strada Salvini esclusa, al civico 69 ci sarà il restringimento della carreggiata con senso unico alternato regolato da impianto semaforico.

In strada Abbeveratoia da giovedì 17 luglio a martedì 22, per tutte le 24 ore, dalla rotatoria all’intersezione con via Colli esclusa al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore – sarà ristretta la carreggiata con istituzione del senso unico di marcia con direzione di percorrenza da nord a sud. Ci sarà un corsia preferenziale per l’accesso ai mezzi in ingresso al Pronto Soccorso. Sarà sempre garantito l’ingresso e l’uscita al Pronto Soccorso.

I cambiamenti di percorso degli autobus saranno comunicati da Tep con l’indicazione dei percorsi alternativi.

In borgo San Giuseppe, nel periodo tra il 21 luglio e il 9 agosto per tutte le 24 ore sarà ristretta la carreggiata. Saranno destituiti gli stalli di sosta con contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati 0/24.

Ci sarà la temporanea istituzione del divieto di transito nei tratti d’intersezione per il tempo strettamente necessario agli interventi, con l’istituzione di sensi unici alternati sulle strade afferenti o in tratti di esse, specificamente individuati dall’impresa esecutrice e regolati da idonea segnaletica.