Lavori in corso a Montechiarugolo per il rifacimento delle reti gas: modifiche alla viabilità

Lavori in corso a Montechiarugolo: dal 12 febbraio modifiche alla viabilità per il rifacimento delle reti gas.

Con ordinanza n. 11 del 08/02/2024 è stato istituito il divieto di transito, sosta e fermata in Via Margherita, Via Roma, Via Torelli, Via LIberazione, Via Municipio e Piazza Mercato in corrispondenza del cantiere, dalle ore 8,00 del giorno 12 febbraio alle ore 18,00 del giorno 13 aprile 2024 e comunque per il tempo strettamente necessario per l’esecuzione dei lavori di sostituzione della rete gas. Il divieto opererà in coerenza con l’andamento dei lavori.

La misura si è resa necessaria per consentire alla ditta incaricata da IRETI Gas di operare in sicurezza durante l’esecuzione dei lavori di scavo a cielo aperto.

La ditta incaricata dell’esecuzione dei lavori – NAU CONSORTILE RETI PARMA S.C.A.R.L. – provvederà al posizionamento dell’apposita segnaletica stradale di cantiere (diurna e notturna), come prescritto dal Codice della Strada

Sarà cura della ditta esecutrice dei lavori predisporre, installare e mantenere attiva la segnaletica stradale mobile di cantiere come previsto dal vigente Codice della Strada, avendo cura di posizionare la segnaletica inerente il divieto almeno 48 ore prima degli avanzamenti dei lavori.

Sarà comunque consentito l’accesso ai residenti ed alla cittadinanza diretta ai servizi del Municipio e dell’Ufficio Postale oltre che ai mezzi di soccorso e di raccolta della nettezza urbana.

La Forza Pubblica e il Corpo Unico di Polizia Locale dell’Unione Pedemontana Parmense sono incaricate di far eseguire e rispettare il presente provvedimento.

“Attendevamo da tempo l’avvio dei lavori nel borgo storico di Montechiarugolo; il cantiere IRETI per la sostituzione della rete del gas rappresenta un importante investimento, necessario alla sistemazione delle reti sottostanti le strade, Durante tutto il mandato è stata prassi della nostra Amministrazione programmare gli interventi sui sottoservizi prima di ogni intervento in superficie. Questo metodo di lavoro comporta un aumento dei costi e dei tempi di intervento ma, per contro, garantisce una durabilità di gran lunga maggiore del rifacimento delle pavimentazioni e degli interventi di decoro urbano. Quest’ultimo cantiere si somma agli interventi effettuati nei mesi scorsi sul Palazzo del Municipio e a quelli tuttora in corso sulla palazzina degli uffici tecnici; insieme a quelli degli anni scorsi all’esterno delle mura, diamo concretezza al percorso di rigenerazione del borgo storico di Montechiarugolo.” – Daniele Friggeri, Sindaco del Comune di Montechiarugolo.