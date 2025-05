Lavori in corso sul nuovo ponte sullo Stirone a Castellina

Sono iniziate le operazioni di realizzazione del ponte Bailey, il ponte in ferro provvisorio, che permetterà di ridurre al minimo i disagi viabilistici sulla provinciale 12 di Castellina, nel territorio comunale di Soragna, nell’ambito della realizzazione del nuovo ponte sullo Stirone da parte della Provincia di Parma grazie ad un investimento complessivo di 5,5 milioni di euro.

A fare il punto della situazione il vicepresidente della Provincia di Parma con delega alla Viabilità Daniele Friggeri che ha compiuto un sopralluogo insieme ai tecnici del Servizio Viabilità della Provincia Giampaolo Monteverdi, Giovanni Catellani e Luca Anelli congiuntamente al sindaco di Soragna Marco Taccagni e al consigliere comunale Marcello Allegri.

Al momento attuale è in corso la predisposizione della struttura – con la realizzazione dei micropali – che consentirà di installare lo speciale ponte Bailey, un ponte provvisorio in ferro che garantirà la viabilità a senso unico alternato regolamentata da un impianto semaforico con limitazione di carico a 44 tonnellate.

Un’operazione che si stima possa essere completata entro la fine del mese di maggio.

Questo consentirà, poi, di procedere con la demolizione del vecchio ponte e con la realizzazione del nuovo ponte con struttura portante ad arco, lungo 41 metri, interamente in acciaio ed isolato, dal punto di vista sismico, dalle fondazioni.

Un’opera affidata all’impresa Iembo Spa di Noceto grazie al finanziamento complessivo di 5,5 milioni di euro suddiviso in 2 milioni di euro dalla Provincia di Parma e 3,5 milioni di euro dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

“Sarà un’operazione storica per la Bassa – dichiara il vicepresidente Friggeri – con il varo di ben due ponti in pochi mesi: il primo, quello provvisorio, in ferro e poi quello definitivo, in acciaio, al suo fianco. È un intervento molto importante che testimonia, ancora una volta, il grande impegno della Provincia di Parma. Stiamo rispettando i tempi previsti. Terremo costantemente aggiornati i cittadini e le cittadine di Soragna così come tutti gli utenti della Sp12 affinché i disagi alla viabilità possano essere i più ridotti possibile”.

“Finalmente vediamo il cantiere entrare nel vivo – aggiunge il sindaco Taccagni -. Stiamo assistendo ad una mole di lavoro notevole con grande qualità tecnica. Questo ci fa comprendere l’importanza dell’opera in atto. Come Amministrazione comunale, parlando con l’impresa, stiamo cercando di agevolare al massimo le operazioni di cantiere. Speriamo di poter presto arrivare al varo del ponte nuovo”.