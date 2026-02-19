Lavori sul Ponte di Casaltone: interventi di sicurezza sulla Provinciale 73

Proseguono i lavori di messa in sicurezza delle strade provinciali del parmense. Lunedì 23 febbraio, dalle 9, avranno inizio i lavori di rifacimento di undici giunti di dilatazione del ponte sulla strada provinciale 73 di Casaltone al km 4, in corrispondenza del cavalcavia sull’autostrada A1, nel territorio comunale di Parma.
Per consentire i lavori – a cura della ditta Combicons – è necessario istituire il senso unico alternato regolato da impianto semaforico, o da movieri, con istituzione del limite di velocità di 30 km orari, in corrispondenza del ponte a partire dalle 9 di lunedì 23 febbraio alle 18 di venerdì 13 marzo, o sino a fine lavori.
“Confermiamo il nostro impegno per un puntuale e costante monitoraggio di tutti gli oltre 800 ponti delle strade provinciali – commentano il presidente della Provincia di Parma Alessandro Fadda ed il vicepresidente con delega alla Viabilità Daniele Friggeri –. Proprio in questi giorni sono alle fasi conclusive analoghi interventi di rifacimento dei giunti anche sul ponte sul torrente Termina lungo la provinciale 513r a Traversetolo”.