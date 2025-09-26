Lavori sulla tangenziale nord-ovest: limitazioni e deviazioni fino al 24 ottobre

A partire dal 29 settembre 2025 e fino al 24 ottobre 2025, Anas effettuerà lavori di risanamento della pavimentazione lungo la tangenziale nord-ovest di Parma, dal Km 0+000 al Km 18+644. I cantieri interesseranno in particolare la carreggiata in direzione Reggio Emilia, con interventi di risanamento profondo tra il Km 9+000 e il Km 8+200 circa e tra il Km 5+400 e il Km 5+900 circa.

Per consentire i lavori, sarà emanata un’ordinanza che prevede restringimenti alternati delle corsie di marcia o di sorpasso per tratti di circa 700 metri. Le rampe di uscita numero 6 e 6 bis saranno temporaneamente chiuse a rotazione.

Successivamente, fino al termine dei lavori, le operazioni di risanamento del piano viabile si svolgeranno nella fascia oraria 9 – 17, esclusi festivi e prefestivi. Nei tratti a doppia carreggiata sarà adottato il restringimento alternato delle corsie in entrambe le direzioni, mentre nei tratti a singola carreggiata si procederà con senso unico alternato in orario notturno (22 – 6), regolato da semafori o movieri.

Inoltre, sempre in orario notturno, saranno interessate le corsie di accelerazione e decelerazione degli svincoli 2, 3, 4, 5, 6, 6 bis, 7 e Vallazza/Fiere, con chiusure temporanee e percorsi alternativi garantiti lungo la viabilità locale.

Anas invita gli automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica, a moderare la velocità e a seguire i percorsi alternativi durante tutto il periodo dei lavori.