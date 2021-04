L’avvocato Federico de Belvis e’ il nuovo coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia.

Succede a Stefano Bosi alla guida locale del partito di Giorgia Meloni.

”Le importanti richieste di adesioni a Fratelli d’Italia che si riscontrano in tutta la provincia, rappresentano la benevola espressione del gradimento di buona parta della popolazione verso il nostro partito. La netta crescita di consensi, registrata anche nelle passate tornate elettorali, si pone in linea con la tendenza nazionale che, al momento, ci accredita come la terza forza politica in Italia. L’attenzione verso il territorio, al suo sviluppo economico e la salvaguardia delle fasce sociali deboli sono i principali temi che si affermeranno nel programma politico che verra’ presentato in occasione delle prossime elezioni amministrative . Ringrazio il coordinatore regionale Michele Barcaiuolo per la fiducia accordatami”.