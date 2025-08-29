Le 300 canzoni necessarie della musica italiana

Dopo avere messo in fila i 130 album che considero necessari per la conoscenza della musica (leggera?) contemporanea italiana, affronto il tema delle 300 canzoni necessarie, che hanno contribuito a farci un’idea positiva, o quantomeno un’idea in merito. Potevo lasciare questa “pazza idea” al suo destino, ma ho invece raddoppiato abbondantemente il numero per necessità: per fare una canzone ci vuole meno tempo che per costruire un album. Le canzoni singole sono dunque inevitabilmente maggiori come numero.
Chi si è lagnato per “illustri assenti” li ritroverà qui: a dire che, per molti artisti, è valsa più la dura legge del singolo rispetto a quella dell’album (per il quale non ha avuto il passo, o la fortuna, o chissà che…).
Mi sono dato un limite di 5 canzoni al massimo per artista, dato che per alcuni sarebbe stata necessaria almeno almeno una decina di singoli. Ma le classifiche devono necessariamente mantenere un equilibrio.
Non ho messo canzoni popolari in senso stretto (ovvero di autore incerto o ignoto, ad es. Bella Ciao), ma solo canzoni con uno o più autori. Ho evitato altresì di andare troppo indietro nel tempo: la cosa si farebbe troppo complicata, ci vorrebbe un musicologo, quale io non sono e non voglio sembrare.
Infine, voglio specificare di avere messo anche canzoni che non mi sono mai piaciute e non mi piacciono, ma che non ha senso escludere da questa classifica. Ecco quindi l’elenco in ordine alfabetico:
- 883, Hanno ucciso l’Uomo Ragno
- 883, Rotta per casa di Dio
- 99 Posse, Curre curre guagliò
- Adriano Celentano, 24000 baci
- Adriano Celentano, Il ragazzo della Via Gluck
- Adriano Celentano, Il tuo bacio è come un rock
- Adriano Celentano, Soli
- Afterhours, Non è per sempre
- Afterhours, Voglio una pelle splendida
- Alan Sorrenti, Figli delle stelle
- Alan Sorrenti, Vorrei incontrarti
- Alberto Camerini, Rock’n’roll robot
- Alberto Fortis, Il Duomo di notte
- Alberto Fortis, La sedia di Lillà
- Alberto Fortis, Milano e Vincenzo
- Alice Battiato, I treni per Tozeur
- Alice, Per Elisa
- Angelo Branduardi, Alla fiera dell’est
- Angelo Branduardi, Confessioni di un malandrino
- Anna Oxa, Un’emozione da poco
- Antonello Venditti, Modena
- Antonello Venditti, Notte prima degli esami
- Antonello Venditti, Roma capoccia
- Antonio De Curtis (Totò), Malafemmena
- Area, Luglio agosto settembre nero
- Avion Travel, Aria di te
- Avion Travel, Dormi e sogna
- Avion Travel, Sentimento
- Banco del Mutuo Soccorso, Moby Dick
- Baustelle, Alfredo
- Baustelle, Le rane
- Baustelle, Un romantico a Milano
- Bluvertigo, Fuori dal tempo
- Bruno Lauzi Mia Martini, Almeno tu nell’universo
- Bruno Martino, Estate
- Brunori SAS, Kurt Cobain
- Brunori SAS, L’uomo nero
- Caparezza, Fuori dal tunnel
- Caparezza, Vengo dalla luna
- Carmen Consoli, L’ultimo bacio
- Carmen Consoli, Parole di burro
- Caterina Caselli, Nessuno mi può giudicare
- CCCP, Annarella
- CCCP, Io sto bene
- CCCP, Emilia Paranoica
- Cesare Cremonini, Marmellata 25
- Claudio Baglioni, Acqua dalla luna
- Claudio Baglioni, Strada facendo
- Claudio Baglioni, Questo piccolo grande amore
- Claudio Lolli, Angoscia metropolitana
- Claudio Lolli, Ho visto anche degli zingari felici
- Claudio Lolli, Michel
- Cremonini Carboni, San Luca
- Cristina Donà, Goccia
- Cristina Donà, L’universo
- CSI, Forma e sostanza
- CSI, In viaggio
- Daniele Sepe, Vite perdite
- Daniele Silvestri, Acrobati
- Daniele Silvestri, L’uomo col megafono
- Daniele Silvestri, Salirò
- Davide Van De Sfroos, La balada del Genesio
- Davide Van De Sfroos, La balera
- Dente, Baby building
- Di Martino Colapesce, Musica leggerissima
- Diaframma, Amsterdam
- Diaframma, Siberia
- Dik Dik, Viaggio di un poeta
- Dino, Te lo leggo negli occhi
- Domenico Modugno, Cosa sono le nuvole
- Domenico Modugno, Nel blu dipinto di blu
- Domenico Modugno, Piove piove
- Donatella Rettore, Kobra
- Donatella Rettore, Splendido splendente
- Edoardo Bennato, Il gatto e la volpe
- Edoardo Bennato, L’isola che non c’è
- Edoardo Bennato, Ok Italia
- Eduardo De Crescenzo, Ancora
- Eiffel 65, Blue
- Elio e le Storie Tese, La terra dei cachi
- Elisa, Luce (tramonti a nord est)
- Enrico Ruggeri, Il mare d’inverno
- Enrico Ruggeri, Il portiere di notte
- Enrico Ruggeri, Prima del temporale
- Enrico Ruggeri, Rien ne va plus
- Enzo Jannacci, El purtava i scarp del tennis
- Enzo Jannacci, Faceva il palo
- Enzo Jannacci, Quelli che…
- Enzo Jannacci, Silvano
- Enzo Jannacci, Vincenzina e la fabbrica
- Equipe 84, Tutta mia la città
- Eugenio Finardi, Extraterrestre
- Eugenio Finardi, Le ragazze di Osaka
- Eugenio Finardi, Musica ribelle
- Fabio Concato, Fiore di maggio
- Fabio Concato, Guido piano
- Fabio Concato, Speriamo che piova
- Fabri Fibra, Vip in trip
- Fabrizio De Andrè Enzo Jannacci, Via del Campo
- Fabrizio De Andrè, Amore che vieni, amore che vai
- Fabrizio De Andrè, Bocca di rosa
- Fabrizio De Andrè, Hotel Supramonte
- Fabrizio De Andrè, La canzone di Marinella
- Fabrizio De Andrè, La domenica delle salme
- Fausto Leali, A chi
- Fiorella Mannoia Enrico Ruggeri, Quello che le donne non dicono
- Fiorella Mannoia Francesco De Gregori, Giovanna D’Arco
- Fiorella Mannoia Ivano Fossati, Notti di maggio
- Francesco De Gregori, Alice
- Francesco De Gregori, Generale
- Francesco De Gregori, La donna cannone
- Francesco De Gregori, Rimmel
- Francesco Guccini, Auschwitz
- Francesco Guccini, Eskimo
- Francesco Guccini, Incontro
- Francesco Guccini, L’avvelenata
- Francesco Guccini, Vorrei
- Franco Battiato, L’era del cinghiale bianco
- Franco Battiato, Summer on a solitary beach
- Frankie HiNRG, Quelli che benpensano
- Fred Buscaglione, Eri piccola così
- Fred Buscaglione, Guarda che luna
- Gianluca Grignani, Destinazione Paradiso
- Gianluca Grignani, La mia storia tra le dita
- Gianna Nannini, America
- Gianna Nannini, Fotoromanza
- Gianni Morandi Lucio Dalla, Vita
- Gianni Morandi, C’era un ragazzo
- Gianni Togni, Luna
- Gino Paoli, Il cielo in una stanza
- Gino Paoli, Questa lunga storia d’amore
- Gino Paoli, Senza fine
- Giorgia, Come vorrei
- Giorgia, Gocce di memoria
- Giorgio Gaber, Il conformista
- Giorgio Gaber, Io se fossi Dio
- Giorgio Gaber, La libertà
- Giorgio Gaber, La razza in estinzione
- Giorgio Gaber, Un’idea
- Giovanna Marini, Lamento per la morte di Pasolini
- I Camaleonti, L’ora dell’amore
- I Corvi, Ragazzo di strada
- I Ribelli, Pugni chiusi
- Irene Grandi, Bruci la città
- Ivan Graziani, Agnese
- Ivan Graziani, Firenze
- Ivan Graziani, Monnalisa
- Ivano Fossati / Patti Pravo, Pensiero stupendo
- Ivano Fossati, C’è tempo
- Ivano Fossati, Io sono un uomo libero
- Ivano Fossati, La mia banda suona il rock
- Ivano Fossati, Pane e coraggio
- Jovanotti, Un ragazzo fortunato
- Laura Pausini, Tra te e il mare
- Le Vibrazioni, Dedicato a te
- Litfiba, Apapaia
- Litfiba, El diablo
- Litfiba, Panàme
- Little Tony, Cuore matto
- Loredana Bertè, E la luna bussò
- Loredana Bertè, Non sono una signora
- Lu Colombo, Maracaibo
- Luca Carboni, Mare mare
- Luca Carboni, Silvia lo sai
- Luciano Ligabue, Certe notti
- Luciano Ligabue, Ho messo via
- Luciano Ligabue, Piccola stella senza cielo
- Lucio Battisti, Ancora tu
- Lucio Battisti, I giardini di marzo
- Lucio Battisti, Il mio canto libero
- Lucio Battisti, Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi
- Lucio Battisti, La canzone del sole
- Lucio Battisti, Non è Francesca
- Lucio Dalla, 4/3/1943
- Lucio Dalla, Caruso
- Lucio Dalla, Com’è profondo il mare
- Lucio Dalla, Quale allegria
- Luigi Tenco, Lontano lontano
- Luigi Tenco, Mi sono innamorato di te
- Luigi Tenco, Un giorno dopo l’altro
- Lunapop, 50 Special
- Mango, Bella d’estate
- Mango, Oro
- Manuel Agnelli, Milano con la peste
- Marco Ferradini, Teorema
- Marco Mengoni, Guerriero
- Marlene Kuntz, Nuotando nell’aria
- Massimo Bubola, Il cielo d’Irlanda
- Massimo Ranieri, O surdato ‘nnamurato
- Massimo Ranieri, Perdere l’amore
- Matia Bazar, Solo tu
- Matia Bazar, Ti sento
- Matia Bazar, Vacanze romane
- Max Gazzè Niccolò Fabi, Vento d’estate
- Max Gazzè, La favola di Adamo ed Eva
- Max Manfredi, Fabrizio De Andrè, La fiera della Maddalena
- Meganoidi, Zeta reticoli
- Mercanti di Liquore, Lombardia
- Mia Martini, Gli uomini non cambiano
- Mina, Amor mio
- Mina, Ancora ancora ancora
- Mina, Se telefonando
- Modena City Ramblers, Un giorno di pioggia
- Morgan, Altrove
- Nada, Amore disperato
- Nada, Ma che freddo fa
- Natalino Otto, Solo me ne vo per la città
- Neffa, Aspettando il sole
- Negramaro, Estate
- Negrita, Mama maé
- Negrita, Rotolando verso sud
- Niccolò Fabi, Una somma di piccole cose
- Niccolò Fabi, Costruire
- Nicola Arigliano, I sing ammore
- Nicola Arigliano, Maramao perché sei morto
- Nilla Pizzi, Papaveri e papere
- Nomadi, Io vagabondo
- Nomadi, Tutto a posto
- Ornella Vanoni, L’appuntamento
- Paolo Benvegnù, Avanzate ascoltate
- Paolo Benvegnù, Cerchi nell’acqua
- Paolo Benvegnù, Orlando
- Paolo Conte, Azzurro
- Paolo Conte, Bartali
- Paolo Conte, Colleghi trascurati
- Paolo Conte, Via con me
- Paolo Pietrangeli, Contessa
- Patti Pravo, Bambola
- Patti Pravo, E dimmi che non vuoi morire
- PFM, È festa
- PFM, Impressioni di settembre
- Piero Ciampi, Il vino
- Piero Ciampi, Tu no
- Pino Daniele, Anna verrà
- Pino Daniele, Napule è
- Pino Daniele, Tutta n’ata storia
- Pippo Pollina, Il giorno del falco
- Pitura Freska, Pin Flòi
- Planet Funk, Chase the sun
- Planet Funk, Lemonade
- Pooh, Pensiero
- Pooh, Uomini soli
- Prozac +, Acido Acida
- Raf Tozzi, Gli altri siamo noi
- Raf, Self control
- Renato Carosone, Tu vuò fa l’americano
- Renato Zero, Amico
- Renato Zero, I migliori anni della nostra vita
- Renato Zero, Il triangolo
- Riccardo Cocciante, Bella senz’anima
- Riccardo Cocciante, Margherita
- Riccardo Sinigallia, Amici nel tempo
- Riccardo Sinigallia, Ciao cuore
- Righeira, Vamos a la playa
- Rino Gaetano, Gianna
- Rino Gaetano, Il cielo è sempre più blu
- Roberto Vecchioni, Luci a San Siro
- Roberto Vecchioni, Samarcanda
- Roberto Vecchioni, Stranamore
- Ron, Vorrei incontrarti tra 100 anni
- Samuele Bersani, Cattiva
- Samuele Bersani, Chicco e Spillo
- Samuele Bersani, Harakiri
- Samuele Bersani, Replay
- Secondo Casadei, Romagna mia
- Sergio Caputo, Bimba se sapessi
- Sergio Caputo, Un sabato italiano
- Sergio Endrigo, Ci vuole un fiore
- Sergio Endrigo, Io che amo solo te
- Skiantos, Gelati
- Skiantos, Mi piaccion le sbarbine
- Stadio, Chiedi chi erano i Beatles
- Stadio, Grande figlio di puttana
- Stormy Six, Morti di Reggio Emilia
- Subsonica, Incantevole
- Subsonica, Istrice
- Subsonica, Nuvole rapide
- Subsonica, Tutti i miei sbagli
- Timoria, Sole spento
- Tiromancino, La descrizione di un attimo
- Tiziano Ferro, Rosso relativo
- Tiziano Ferro, Ti scatterò una foto
- Tony Renis, Quando, quando, quando
- Toto Cutugno, L’italiano
- Tre Allegri Ragazzi Morti, Il mondo prima
- Umberto Balsamo, L’angelo azzurro
- Umberto Bindi, Il nostro concerto
- Umberto Tozzi, Gloria
- Vasco Brondi, La terra, l’Emilia, la luna
- Vasco Rossi, Albachiara
- Vasco Rossi, Sally
- Vasco Rossi, Vita spericolata
- Verdena, Loniterp
- Verdena, Luna
- Vinicio Capossela, Che coss’è l’amor
- Vinicio Capossela, Non è l’amore che va via
- Vinicio Capossela, Ovunque proteggi
- Zucchero, Così celeste
- Zucchero, Diamante
- Zucchero, Senza una donna
Alberto Padovani
Recensioni necessarie #22