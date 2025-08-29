Le 300 canzoni necessarie della musica italiana

Dopo avere messo in fila i 130 album che considero necessari per la conoscenza della musica (leggera?) contemporanea italiana, affronto il tema delle 300 canzoni necessarie, che hanno contribuito a farci un’idea positiva, o quantomeno un’idea in merito. Potevo lasciare questa “pazza idea” al suo destino, ma ho invece raddoppiato abbondantemente il numero per necessità: per fare una canzone ci vuole meno tempo che per costruire un album. Le canzoni singole sono dunque inevitabilmente maggiori come numero.

Chi si è lagnato per “illustri assenti” li ritroverà qui: a dire che, per molti artisti, è valsa più la dura legge del singolo rispetto a quella dell’album (per il quale non ha avuto il passo, o la fortuna, o chissà che…).

Mi sono dato un limite di 5 canzoni al massimo per artista, dato che per alcuni sarebbe stata necessaria almeno almeno una decina di singoli. Ma le classifiche devono necessariamente mantenere un equilibrio.

Non ho messo canzoni popolari in senso stretto (ovvero di autore incerto o ignoto, ad es. Bella Ciao), ma solo canzoni con uno o più autori. Ho evitato altresì di andare troppo indietro nel tempo: la cosa si farebbe troppo complicata, ci vorrebbe un musicologo, quale io non sono e non voglio sembrare.

Infine, voglio specificare di avere messo anche canzoni che non mi sono mai piaciute e non mi piacciono, ma che non ha senso escludere da questa classifica. Ecco quindi l’elenco in ordine alfabetico:

883, Hanno ucciso l’Uomo Ragno 883, Rotta per casa di Dio 99 Posse, Curre curre guagliò Adriano Celentano, 24000 baci Adriano Celentano, Il ragazzo della Via Gluck Adriano Celentano, Il tuo bacio è come un rock Adriano Celentano, Soli Afterhours, Non è per sempre Afterhours, Voglio una pelle splendida Alan Sorrenti, Figli delle stelle Alan Sorrenti, Vorrei incontrarti Alberto Camerini, Rock’n’roll robot Alberto Fortis, Il Duomo di notte Alberto Fortis, La sedia di Lillà Alberto Fortis, Milano e Vincenzo Alice Battiato, I treni per Tozeur Alice, Per Elisa Angelo Branduardi, Alla fiera dell’est Angelo Branduardi, Confessioni di un malandrino Anna Oxa, Un’emozione da poco Antonello Venditti, Modena Antonello Venditti, Notte prima degli esami Antonello Venditti, Roma capoccia Antonio De Curtis (Totò), Malafemmena Area, Luglio agosto settembre nero Avion Travel, Aria di te Avion Travel, Dormi e sogna Avion Travel, Sentimento Banco del Mutuo Soccorso, Moby Dick Baustelle, Alfredo Baustelle, Le rane Baustelle, Un romantico a Milano Bluvertigo, Fuori dal tempo Bruno Lauzi Mia Martini, Almeno tu nell’universo Bruno Martino, Estate Brunori SAS, Kurt Cobain Brunori SAS, L’uomo nero Caparezza, Fuori dal tunnel Caparezza, Vengo dalla luna Carmen Consoli, L’ultimo bacio Carmen Consoli, Parole di burro Caterina Caselli, Nessuno mi può giudicare CCCP, Annarella CCCP, Io sto bene CCCP, Emilia Paranoica Cesare Cremonini, Marmellata 25 Claudio Baglioni, Acqua dalla luna Claudio Baglioni, Strada facendo Claudio Baglioni, Questo piccolo grande amore Claudio Lolli, Angoscia metropolitana Claudio Lolli, Ho visto anche degli zingari felici Claudio Lolli, Michel Cremonini Carboni, San Luca Cristina Donà, Goccia Cristina Donà, L’universo CSI, Forma e sostanza CSI, In viaggio Daniele Sepe, Vite perdite Daniele Silvestri, Acrobati Daniele Silvestri, L’uomo col megafono Daniele Silvestri, Salirò Davide Van De Sfroos, La balada del Genesio Davide Van De Sfroos, La balera Dente, Baby building Di Martino Colapesce, Musica leggerissima Diaframma, Amsterdam Diaframma, Siberia Dik Dik, Viaggio di un poeta Dino, Te lo leggo negli occhi Domenico Modugno, Cosa sono le nuvole Domenico Modugno, Nel blu dipinto di blu Domenico Modugno, Piove piove Donatella Rettore, Kobra Donatella Rettore, Splendido splendente Edoardo Bennato, Il gatto e la volpe Edoardo Bennato, L’isola che non c’è Edoardo Bennato, Ok Italia Eduardo De Crescenzo, Ancora Eiffel 65, Blue Elio e le Storie Tese, La terra dei cachi Elisa, Luce (tramonti a nord est) Enrico Ruggeri, Il mare d’inverno Enrico Ruggeri, Il portiere di notte Enrico Ruggeri, Prima del temporale Enrico Ruggeri, Rien ne va plus Enzo Jannacci, El purtava i scarp del tennis Enzo Jannacci, Faceva il palo Enzo Jannacci, Quelli che… Enzo Jannacci, Silvano Enzo Jannacci, Vincenzina e la fabbrica Equipe 84, Tutta mia la città Eugenio Finardi, Extraterrestre Eugenio Finardi, Le ragazze di Osaka Eugenio Finardi, Musica ribelle Fabio Concato, Fiore di maggio Fabio Concato, Guido piano Fabio Concato, Speriamo che piova Fabri Fibra, Vip in trip Fabrizio De Andrè Enzo Jannacci, Via del Campo Fabrizio De Andrè, Amore che vieni, amore che vai Fabrizio De Andrè, Bocca di rosa Fabrizio De Andrè, Hotel Supramonte Fabrizio De Andrè, La canzone di Marinella Fabrizio De Andrè, La domenica delle salme Fausto Leali, A chi Fiorella Mannoia Enrico Ruggeri, Quello che le donne non dicono Fiorella Mannoia Francesco De Gregori, Giovanna D’Arco Fiorella Mannoia Ivano Fossati, Notti di maggio Francesco De Gregori, Alice Francesco De Gregori, Generale Francesco De Gregori, La donna cannone Francesco De Gregori, Rimmel Francesco Guccini, Auschwitz Francesco Guccini, Eskimo Francesco Guccini, Incontro Francesco Guccini, L’avvelenata Francesco Guccini, Vorrei Franco Battiato, L’era del cinghiale bianco Franco Battiato, Summer on a solitary beach Frankie HiNRG, Quelli che benpensano Fred Buscaglione, Eri piccola così Fred Buscaglione, Guarda che luna Gianluca Grignani, Destinazione Paradiso Gianluca Grignani, La mia storia tra le dita Gianna Nannini, America Gianna Nannini, Fotoromanza Gianni Morandi Lucio Dalla, Vita Gianni Morandi, C’era un ragazzo Gianni Togni, Luna Gino Paoli, Il cielo in una stanza Gino Paoli, Questa lunga storia d’amore Gino Paoli, Senza fine Giorgia, Come vorrei Giorgia, Gocce di memoria Giorgio Gaber, Il conformista Giorgio Gaber, Io se fossi Dio Giorgio Gaber, La libertà Giorgio Gaber, La razza in estinzione Giorgio Gaber, Un’idea Giovanna Marini, Lamento per la morte di Pasolini I Camaleonti, L’ora dell’amore I Corvi, Ragazzo di strada I Ribelli, Pugni chiusi Irene Grandi, Bruci la città Ivan Graziani, Agnese Ivan Graziani, Firenze Ivan Graziani, Monnalisa Ivano Fossati / Patti Pravo, Pensiero stupendo Ivano Fossati, C’è tempo Ivano Fossati, Io sono un uomo libero Ivano Fossati, La mia banda suona il rock Ivano Fossati, Pane e coraggio Jovanotti, Un ragazzo fortunato Laura Pausini, Tra te e il mare Le Vibrazioni, Dedicato a te Litfiba, Apapaia Litfiba, El diablo Litfiba, Panàme Little Tony, Cuore matto Loredana Bertè, E la luna bussò Loredana Bertè, Non sono una signora Lu Colombo, Maracaibo Luca Carboni, Mare mare Luca Carboni, Silvia lo sai Luciano Ligabue, Certe notti Luciano Ligabue, Ho messo via Luciano Ligabue, Piccola stella senza cielo Lucio Battisti, Ancora tu Lucio Battisti, I giardini di marzo Lucio Battisti, Il mio canto libero Lucio Battisti, Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi Lucio Battisti, La canzone del sole Lucio Battisti, Non è Francesca Lucio Dalla, 4/3/1943 Lucio Dalla, Caruso Lucio Dalla, Com’è profondo il mare Lucio Dalla, Quale allegria Luigi Tenco, Lontano lontano Luigi Tenco, Mi sono innamorato di te Luigi Tenco, Un giorno dopo l’altro Lunapop, 50 Special Mango, Bella d’estate Mango, Oro Manuel Agnelli, Milano con la peste Marco Ferradini, Teorema Marco Mengoni, Guerriero Marlene Kuntz, Nuotando nell’aria Massimo Bubola, Il cielo d’Irlanda Massimo Ranieri, O surdato ‘nnamurato Massimo Ranieri, Perdere l’amore Matia Bazar, Solo tu Matia Bazar, Ti sento Matia Bazar, Vacanze romane Max Gazzè Niccolò Fabi, Vento d’estate Max Gazzè, La favola di Adamo ed Eva Max Manfredi, Fabrizio De Andrè, La fiera della Maddalena Meganoidi, Zeta reticoli Mercanti di Liquore, Lombardia Mia Martini, Gli uomini non cambiano Mina, Amor mio Mina, Ancora ancora ancora Mina, Se telefonando Modena City Ramblers, Un giorno di pioggia Morgan, Altrove Nada, Amore disperato Nada, Ma che freddo fa Natalino Otto, Solo me ne vo per la città Neffa, Aspettando il sole Negramaro, Estate Negrita, Mama maé Negrita, Rotolando verso sud Niccolò Fabi, Una somma di piccole cose Niccolò Fabi, Costruire Nicola Arigliano, I sing ammore Nicola Arigliano, Maramao perché sei morto Nilla Pizzi, Papaveri e papere Nomadi, Io vagabondo Nomadi, Tutto a posto Ornella Vanoni, L’appuntamento Paolo Benvegnù, Avanzate ascoltate Paolo Benvegnù, Cerchi nell’acqua Paolo Benvegnù, Orlando Paolo Conte, Azzurro Paolo Conte, Bartali Paolo Conte, Colleghi trascurati Paolo Conte, Via con me Paolo Pietrangeli, Contessa Patti Pravo, Bambola Patti Pravo, E dimmi che non vuoi morire PFM, È festa PFM, Impressioni di settembre Piero Ciampi, Il vino Piero Ciampi, Tu no Pino Daniele, Anna verrà Pino Daniele, Napule è Pino Daniele, Tutta n’ata storia Pippo Pollina, Il giorno del falco Pitura Freska, Pin Flòi Planet Funk, Chase the sun Planet Funk, Lemonade Pooh, Pensiero Pooh, Uomini soli Prozac +, Acido Acida Raf Tozzi, Gli altri siamo noi Raf, Self control Renato Carosone, Tu vuò fa l’americano Renato Zero, Amico Renato Zero, I migliori anni della nostra vita Renato Zero, Il triangolo Riccardo Cocciante, Bella senz’anima Riccardo Cocciante, Margherita Riccardo Sinigallia, Amici nel tempo Riccardo Sinigallia, Ciao cuore Righeira, Vamos a la playa Rino Gaetano, Gianna Rino Gaetano, Il cielo è sempre più blu Roberto Vecchioni, Luci a San Siro Roberto Vecchioni, Samarcanda Roberto Vecchioni, Stranamore Ron, Vorrei incontrarti tra 100 anni Samuele Bersani, Cattiva Samuele Bersani, Chicco e Spillo Samuele Bersani, Harakiri Samuele Bersani, Replay Secondo Casadei, Romagna mia Sergio Caputo, Bimba se sapessi Sergio Caputo, Un sabato italiano Sergio Endrigo, Ci vuole un fiore Sergio Endrigo, Io che amo solo te Skiantos, Gelati Skiantos, Mi piaccion le sbarbine Stadio, Chiedi chi erano i Beatles Stadio, Grande figlio di puttana Stormy Six, Morti di Reggio Emilia Subsonica, Incantevole Subsonica, Istrice Subsonica, Nuvole rapide Subsonica, Tutti i miei sbagli Timoria, Sole spento Tiromancino, La descrizione di un attimo Tiziano Ferro, Rosso relativo Tiziano Ferro, Ti scatterò una foto Tony Renis, Quando, quando, quando Toto Cutugno, L’italiano Tre Allegri Ragazzi Morti, Il mondo prima Umberto Balsamo, L’angelo azzurro Umberto Bindi, Il nostro concerto Umberto Tozzi, Gloria Vasco Brondi, La terra, l’Emilia, la luna Vasco Rossi, Albachiara Vasco Rossi, Sally Vasco Rossi, Vita spericolata Verdena, Loniterp Verdena, Luna Vinicio Capossela, Che coss’è l’amor Vinicio Capossela, Non è l’amore che va via Vinicio Capossela, Ovunque proteggi Zucchero, Così celeste Zucchero, Diamante Zucchero, Senza una donna

Alberto Padovani

Recensioni necessarie #22