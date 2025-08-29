Le 300 canzoni necessarie della musica italiana

Dopo avere messo in fila i 130 album che considero necessari per la conoscenza della musica (leggera?) contemporanea italiana, affronto il tema delle 300 canzoni necessarie, che hanno contribuito a farci un’idea positiva, o quantomeno un’idea in merito. Potevo lasciare questa “pazza idea” al suo destino, ma ho invece raddoppiato abbondantemente il numero per necessità: per fare una canzone ci vuole meno tempo che per costruire un album. Le canzoni singole sono dunque inevitabilmente maggiori come numero.

Chi si è lagnato per “illustri assenti” li ritroverà qui: a dire che, per molti artisti, è valsa più la dura legge del singolo rispetto a quella dell’album (per il quale non ha avuto il passo, o la fortuna, o chissà che…).

Mi sono dato un limite di 5 canzoni al massimo per artista, dato che per alcuni sarebbe stata necessaria almeno almeno una decina di singoli. Ma le classifiche devono necessariamente mantenere un equilibrio.

Non ho messo canzoni popolari in senso stretto (ovvero di autore incerto o ignoto, ad es. Bella Ciao), ma solo canzoni con uno o più autori. Ho evitato altresì di andare troppo indietro nel tempo: la cosa si farebbe troppo complicata, ci vorrebbe un musicologo, quale io non sono e non voglio sembrare.

Infine, voglio specificare di avere messo anche canzoni che non mi sono mai piaciute e non mi piacciono, ma che non ha senso escludere da questa classifica. Ecco quindi l’elenco in ordine alfabetico:

  1. 883, Hanno ucciso l’Uomo Ragno
  2. 883, Rotta per casa di Dio
  3. 99 Posse, Curre curre guagliò
  4. Adriano Celentano, 24000 baci
  5. Adriano Celentano, Il ragazzo della Via Gluck
  6. Adriano Celentano, Il tuo bacio è come un rock
  7. Adriano Celentano, Soli
  8. Afterhours, Non è per sempre
  9. Afterhours, Voglio una pelle splendida
  10. Alan Sorrenti, Figli delle stelle
  11. Alan Sorrenti, Vorrei incontrarti
  12. Alberto Camerini, Rock’n’roll robot
  13. Alberto Fortis, Il Duomo di notte
  14. Alberto Fortis, La sedia di Lillà
  15. Alberto Fortis, Milano e Vincenzo
  16. Alice Battiato, I treni per Tozeur
  17. Alice, Per Elisa
  18. Angelo Branduardi, Alla fiera dell’est
  19. Angelo Branduardi, Confessioni di un malandrino
  20. Anna Oxa, Un’emozione da poco
  21. Antonello Venditti, Modena
  22. Antonello Venditti, Notte prima degli esami
  23. Antonello Venditti, Roma capoccia
  24. Antonio De Curtis (Totò), Malafemmena
  25. Area, Luglio agosto settembre nero
  26. Avion Travel, Aria di te
  27. Avion Travel, Dormi e sogna
  28. Avion Travel, Sentimento
  29. Banco del Mutuo Soccorso, Moby Dick
  30. Baustelle, Alfredo
  31. Baustelle, Le rane
  32. Baustelle, Un romantico a Milano
  33. Bluvertigo, Fuori dal tempo
  34. Bruno Lauzi Mia Martini, Almeno tu nell’universo
  35. Bruno Martino, Estate
  36. Brunori SAS, Kurt Cobain
  37. Brunori SAS, L’uomo nero
  38. Caparezza, Fuori dal tunnel
  39. Caparezza, Vengo dalla luna
  40. Carmen Consoli, L’ultimo bacio
  41. Carmen Consoli, Parole di burro
  42. Caterina Caselli, Nessuno mi può giudicare
  43. CCCP, Annarella
  44. CCCP, Io sto bene
  45. CCCP, Emilia Paranoica
  46. Cesare Cremonini, Marmellata 25
  47. Claudio Baglioni, Acqua dalla luna
  48. Claudio Baglioni, Strada facendo
  49. Claudio Baglioni, Questo piccolo grande amore
  50. Claudio Lolli, Angoscia metropolitana
  51. Claudio Lolli, Ho visto anche degli zingari felici
  52. Claudio Lolli, Michel
  53. Cremonini Carboni, San Luca
  54. Cristina Donà, Goccia
  55. Cristina Donà, L’universo
  56. CSI, Forma e sostanza
  57. CSI, In viaggio
  58. Daniele Sepe, Vite perdite
  59. Daniele Silvestri, Acrobati
  60. Daniele Silvestri, L’uomo col megafono
  61. Daniele Silvestri, Salirò
  62. Davide Van De Sfroos, La balada del Genesio
  63. Davide Van De Sfroos, La balera
  64. Dente, Baby building
  65. Di Martino Colapesce, Musica leggerissima
  66. Diaframma, Amsterdam
  67. Diaframma, Siberia
  68. Dik Dik, Viaggio di un poeta
  69. Dino, Te lo leggo negli occhi
  70. Domenico Modugno, Cosa sono le nuvole
  71. Domenico Modugno, Nel blu dipinto di blu
  72. Domenico Modugno, Piove piove
  73. Donatella Rettore, Kobra
  74. Donatella Rettore, Splendido splendente
  75. Edoardo Bennato, Il gatto e la volpe
  76. Edoardo Bennato, L’isola che non c’è
  77. Edoardo Bennato, Ok Italia
  78. Eduardo De Crescenzo, Ancora
  79. Eiffel 65, Blue
  80. Elio e le Storie Tese, La terra dei cachi
  81. Elisa, Luce (tramonti a nord est)
  82. Enrico Ruggeri, Il mare d’inverno
  83. Enrico Ruggeri, Il portiere di notte
  84. Enrico Ruggeri, Prima del temporale
  85. Enrico Ruggeri, Rien ne va plus
  86. Enzo Jannacci, El purtava i scarp del tennis
  87. Enzo Jannacci, Faceva il palo
  88. Enzo Jannacci, Quelli che…
  89. Enzo Jannacci, Silvano
  90. Enzo Jannacci, Vincenzina e la fabbrica
  91. Equipe 84, Tutta mia la città
  92. Eugenio Finardi, Extraterrestre
  93. Eugenio Finardi, Le ragazze di Osaka
  94. Eugenio Finardi, Musica ribelle
  95. Fabio Concato, Fiore di maggio
  96. Fabio Concato, Guido piano
  97. Fabio Concato, Speriamo che piova
  98. Fabri Fibra, Vip in trip
  99. Fabrizio De Andrè Enzo Jannacci, Via del Campo
  100. Fabrizio De Andrè, Amore che vieni, amore che vai
  101. Fabrizio De Andrè, Bocca di rosa
  102. Fabrizio De Andrè, Hotel Supramonte
  103. Fabrizio De Andrè, La canzone di Marinella
  104. Fabrizio De Andrè, La domenica delle salme
  105. Fausto Leali, A chi
  106. Fiorella Mannoia Enrico Ruggeri, Quello che le donne non dicono
  107. Fiorella Mannoia Francesco De Gregori, Giovanna D’Arco
  108. Fiorella Mannoia Ivano Fossati, Notti di maggio
  109. Francesco De Gregori, Alice
  110. Francesco De Gregori, Generale
  111. Francesco De Gregori, La donna cannone
  112. Francesco De Gregori, Rimmel
  113. Francesco Guccini, Auschwitz
  114. Francesco Guccini, Eskimo
  115. Francesco Guccini, Incontro
  116. Francesco Guccini, L’avvelenata
  117. Francesco Guccini, Vorrei
  118. Franco Battiato, L’era del cinghiale bianco
  119. Franco Battiato, Summer on a solitary beach
  120. Frankie HiNRG, Quelli che benpensano
  121. Fred Buscaglione, Eri piccola così
  122. Fred Buscaglione, Guarda che luna
  123. Gianluca Grignani, Destinazione Paradiso
  124. Gianluca Grignani, La mia storia tra le dita
  125. Gianna Nannini, America
  126. Gianna Nannini, Fotoromanza
  127. Gianni Morandi Lucio Dalla, Vita
  128. Gianni Morandi, C’era un ragazzo
  129. Gianni Togni, Luna
  130. Gino Paoli, Il cielo in una stanza
  131. Gino Paoli, Questa lunga storia d’amore
  132. Gino Paoli, Senza fine
  133. Giorgia, Come vorrei
  134. Giorgia, Gocce di memoria
  135. Giorgio Gaber, Il conformista
  136. Giorgio Gaber, Io se fossi Dio
  137. Giorgio Gaber, La libertà
  138. Giorgio Gaber, La razza in estinzione
  139. Giorgio Gaber, Un’idea
  140. Giovanna Marini, Lamento per la morte di Pasolini
  141. I Camaleonti, L’ora dell’amore
  142. I Corvi, Ragazzo di strada
  143. I Ribelli, Pugni chiusi
  144. Irene Grandi, Bruci la città
  145. Ivan Graziani, Agnese
  146. Ivan Graziani, Firenze
  147. Ivan Graziani, Monnalisa
  148. Ivano Fossati / Patti Pravo, Pensiero stupendo
  149. Ivano Fossati, C’è tempo
  150. Ivano Fossati, Io sono un uomo libero
  151. Ivano Fossati, La mia banda suona il rock
  152. Ivano Fossati, Pane e coraggio
  153. Jovanotti, Un ragazzo fortunato
  154. Laura Pausini, Tra te e il mare
  155. Le Vibrazioni, Dedicato a te
  156. Litfiba, Apapaia
  157. Litfiba, El diablo
  158. Litfiba, Panàme
  159. Little Tony, Cuore matto
  160. Loredana Bertè, E la luna bussò
  161. Loredana Bertè, Non sono una signora
  162. Lu Colombo, Maracaibo
  163. Luca Carboni, Mare mare
  164. Luca Carboni, Silvia lo sai
  165. Luciano Ligabue, Certe notti
  166. Luciano Ligabue, Ho messo via
  167. Luciano Ligabue, Piccola stella senza cielo
  168. Lucio Battisti, Ancora tu
  169. Lucio Battisti, I giardini di marzo
  170. Lucio Battisti, Il mio canto libero
  171. Lucio Battisti, Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi
  172. Lucio Battisti, La canzone del sole
  173. Lucio Battisti, Non è Francesca
  174. Lucio Dalla, 4/3/1943
  175. Lucio Dalla, Caruso
  176. Lucio Dalla, Com’è profondo il mare
  177. Lucio Dalla, Quale allegria
  178. Luigi Tenco, Lontano lontano
  179. Luigi Tenco, Mi sono innamorato di te
  180. Luigi Tenco, Un giorno dopo l’altro
  181. Lunapop, 50 Special
  182. Mango, Bella d’estate
  183. Mango, Oro
  184. Manuel Agnelli, Milano con la peste
  185. Marco Ferradini, Teorema
  186. Marco Mengoni, Guerriero
  187. Marlene Kuntz, Nuotando nell’aria
  188. Massimo Bubola, Il cielo d’Irlanda
  189. Massimo Ranieri, O surdato ‘nnamurato
  190. Massimo Ranieri, Perdere l’amore
  191. Matia Bazar, Solo tu
  192. Matia Bazar, Ti sento
  193. Matia Bazar, Vacanze romane
  194. Max Gazzè Niccolò Fabi, Vento d’estate
  195. Max Gazzè, La favola di Adamo ed Eva
  196. Max Manfredi, Fabrizio De Andrè, La fiera della Maddalena
  197. Meganoidi, Zeta reticoli
  198. Mercanti di Liquore, Lombardia
  199. Mia Martini, Gli uomini non cambiano
  200. Mina, Amor mio
  201. Mina, Ancora ancora ancora
  202. Mina, Se telefonando
  203. Modena City Ramblers, Un giorno di pioggia
  204. Morgan, Altrove
  205. Nada, Amore disperato
  206. Nada, Ma che freddo fa
  207. Natalino Otto, Solo me ne vo per la città
  208. Neffa, Aspettando il sole
  209. Negramaro, Estate
  210. Negrita, Mama maé
  211. Negrita, Rotolando verso sud
  212. Niccolò Fabi, Una somma di piccole cose
  213. Niccolò Fabi, Costruire
  214. Nicola Arigliano, I sing ammore
  215. Nicola Arigliano, Maramao perché sei morto
  216. Nilla Pizzi, Papaveri e papere
  217. Nomadi, Io vagabondo
  218. Nomadi, Tutto a posto
  219. Ornella Vanoni, L’appuntamento
  220. Paolo Benvegnù, Avanzate ascoltate
  221. Paolo Benvegnù, Cerchi nell’acqua
  222. Paolo Benvegnù, Orlando
  223. Paolo Conte, Azzurro
  224. Paolo Conte, Bartali
  225. Paolo Conte, Colleghi trascurati
  226. Paolo Conte, Via con me
  227. Paolo Pietrangeli, Contessa
  228. Patti Pravo, Bambola
  229. Patti Pravo, E dimmi che non vuoi morire
  230. PFM, È festa
  231. PFM, Impressioni di settembre
  232. Piero Ciampi, Il vino
  233. Piero Ciampi, Tu no
  234. Pino Daniele, Anna verrà
  235. Pino Daniele, Napule è
  236. Pino Daniele, Tutta n’ata storia
  237. Pippo Pollina, Il giorno del falco
  238. Pitura Freska, Pin Flòi
  239. Planet Funk, Chase the sun
  240. Planet Funk, Lemonade
  241. Pooh, Pensiero
  242. Pooh, Uomini soli
  243. Prozac +, Acido Acida
  244. Raf Tozzi, Gli altri siamo noi
  245. Raf, Self control
  246. Renato Carosone, Tu vuò fa l’americano
  247. Renato Zero, Amico
  248. Renato Zero, I migliori anni della nostra vita
  249. Renato Zero, Il triangolo
  250. Riccardo Cocciante, Bella senz’anima
  251. Riccardo Cocciante, Margherita
  252. Riccardo Sinigallia, Amici nel tempo
  253. Riccardo Sinigallia, Ciao cuore
  254. Righeira, Vamos a la playa
  255. Rino Gaetano, Gianna
  256. Rino Gaetano, Il cielo è sempre più blu
  257. Roberto Vecchioni, Luci a San Siro
  258. Roberto Vecchioni, Samarcanda
  259. Roberto Vecchioni, Stranamore
  260. Ron, Vorrei incontrarti tra 100 anni
  261. Samuele Bersani, Cattiva
  262. Samuele Bersani, Chicco e Spillo
  263. Samuele Bersani, Harakiri
  264. Samuele Bersani, Replay
  265. Secondo Casadei, Romagna mia
  266. Sergio Caputo, Bimba se sapessi
  267. Sergio Caputo, Un sabato italiano
  268. Sergio Endrigo, Ci vuole un fiore
  269. Sergio Endrigo, Io che amo solo te
  270. Skiantos, Gelati
  271. Skiantos, Mi piaccion le sbarbine
  272. Stadio, Chiedi chi erano i Beatles
  273. Stadio, Grande figlio di puttana
  274. Stormy Six, Morti di Reggio Emilia
  275. Subsonica, Incantevole
  276. Subsonica, Istrice
  277. Subsonica, Nuvole rapide
  278. Subsonica, Tutti i miei sbagli
  279. Timoria, Sole spento
  280. Tiromancino, La descrizione di un attimo
  281. Tiziano Ferro, Rosso relativo
  282. Tiziano Ferro, Ti scatterò una foto
  283. Tony Renis, Quando, quando, quando
  284. Toto Cutugno, L’italiano
  285. Tre Allegri Ragazzi Morti, Il mondo prima
  286. Umberto Balsamo, L’angelo azzurro
  287. Umberto Bindi, Il nostro concerto
  288. Umberto Tozzi, Gloria
  289. Vasco Brondi, La terra, l’Emilia, la luna
  290. Vasco Rossi, Albachiara
  291. Vasco Rossi, Sally
  292. Vasco Rossi, Vita spericolata
  293. Verdena, Loniterp
  294. Verdena, Luna
  295. Vinicio Capossela, Che coss’è l’amor
  296. Vinicio Capossela, Non è l’amore che va via
  297. Vinicio Capossela, Ovunque proteggi
  298. Zucchero, Così celeste
  299. Zucchero, Diamante
  300. Zucchero, Senza una donna

Alberto Padovani

Recensioni necessarie #22 