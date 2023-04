Le arpe del Boito in concerto il 18 aprile all’Auditorium del Carmine

Un ensemble di dodici arpe per interpretare musiche di F.J. Gossec, Myrdhin & Zil, F. Rizza, E. Haffer, E. Ghezzi, M. Elliott, D. Milhaud, S. Joplin, L. Sammartino, Louiguy, C. Salzedo. È il programma del concerto “Le Arpe del Boito” che si terrà martedì 18 aprile alle 20.30, nell’Auditorium del Carmine di Parma. L’evento è inserito nella stagione “I Concerti del Boito”, organizzata dal Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma in collaborazione con l’Università di Parma.

La tradizione dell’ensemble di arpe è antichissima e si estende nel corso della storia alle varie culture, dall’Egitto alla Grecia, dalla Persia alle Isole Britanniche. Nel 1804 François Joseph Naderman, fondatore della cattedra di arpa al Conservatorio di Parigi, diresse un concerto eseguito da un ensemble formato da dodici arpisti, in onore dell’imperatore Napoleone, il quale ne restò così impressionato da decidere di introdurre lo strumento nella sua cappella imperiale.

Da allora la tradizione della musica di insieme per arpa si è ulteriormente diffusa in tutto il mondo. Il Conservatorio di Parma, su iniziativa della docente Emanuela Degli Esposti, ha creato nell’ambito della sua attività didattica l’ensemble di arpe “Leonardo Primavera” che sarà protagonista di questo concerto: in scena Francesca Bin, Cecilia Cuccolini, Francesca D’Onofrio, Claudia Falcone, Elizabeth Fescenko, Martina Natuzzi, Margherita Rabaglia, Chiara Raffaele, Federica Tomassini, Anastasia Volkomorova dirette da Emanuela Degli Esposti e Agatha Bocedi.

“I Concerti del Boito” sono inseriti nel programma di Attività di Formazione Permanente e Ricorrente del Conservatorio di Parma, coordinato dal prof. Pierluigi Puglisi. L’ingresso è libero e gratuito. Per informazioni: Conservatorio di Musica “Arrigo Boito”, Strada del Conservatorio 27/a, www.conservatorio.pr.it.