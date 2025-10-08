Le Aziende sanitarie di Parma aderiscono all’Obesity Day per prevenire l’obesità pediatrica

Le Aziende sanitarie di Parma aderiscono alla 25ª edizione della Giornata Nazionale Obesity Day, promossa dalla Fondazione ADI (Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica) e sponsorizzata da SIEDP (Società Italiana Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica), in programma venerdì 10 ottobre 2025.

Lo slogan scelto per quest’anno è “Obesità pediatrica: fermiamola prima che cresca!”, un messaggio forte e chiaro per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione sin dai primi anni di vita. L’obesità infantile è una condizione sempre più diffusa, con ripercussioni significative sia sulla salute dei bambini sia sul loro benessere psicologico e sociale. È quindi fondamentale promuovere informazione, prevenzione e corretti stili di vita.

In occasione della giornata, la struttura di Pediatria Endocrinologica dell’Ospedale Maggiore, con il contributo della prof.ssa Maria Elisabeth Street e delle dott.sse Erika Cantarelli e Maddalena Petraroli, ha realizzato un video di presentazione che sarà trasmesso sulla pagina Facebook ufficiale Obesity Day ADI, al quale ha partecipato anche lo staff multidisciplinare del centro “BimbiInforma”, diretto dalla dr.ssa Gabriella Caselli, quale struttura di secondo livello della Pediatria di comunità dell’Azienda Usl, per la presa in carico di bambini e adolescenti con problemi di peso.

Inoltre, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, sempre del 10 ottobre, sarà allestito un punto informativo presso l’atrio dell’Ospedale dei Bambini, dove saranno distribuiti: una brochure informativa dedicata ai rischi e alle complicanze dell’obesità infantile; materiali divulgativi per bambini e genitori, con consigli pratici su alimentazione, attività fisica e prevenzione e un dépliant con ricette per una cucina sana e appetitosa, pensato per aiutare i genitori a fare scelte alimentari consapevoli. Per l’occasione, gli stessi materiali informativi verranno distribuiti nelle sedi di Parma, Fidenza, Langhirano e Borgotaro della Pediatria di comunità dell’Ausl.

L’iniziativa rientra tra gli eventi promossi a livello nazionale dai Centri Obesity Day, in collaborazione con SIEDP – Società Italiana di Diabetologia e Endocrinologia Pediatrica, e ha l’obiettivo di informare, coinvolgere e sensibilizzare la popolazione su una problematica di grande rilevanza clinica e sociale.