Le campane della chiesa di Borgotaro suonano a festa “andrà tutto bene”. VIDEO

Le campane delle chiese di Sant’Antonino, San Domenico e San Rocco nel capoluogo, e le campane delle chiese frazionali, hanno suonato a festa, contro il coronavirus.

Sono stati i bambini del paese a chiedere a Don Angelo di far sentire, attraverso le campane, la loro voce per dire “Andrà tutto bene”.

“E per dire grazie a tutti coloro che con tanto amore e impegno il loro donano il loro tempo per permetterci di tornare presto a correre nei prati, a giocare insieme abbracciandoci e tenendoci per mano” hanno scritto i piccoli borgotaresi.

Un messaggio semplice, corale, pieno di speranza e solidarietà.