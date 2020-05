Le Comunità del Mali, del Ghana e della Costa d’Avorio donano 2.300 euro all’Ospedale di Parma

Fanno parte della Consulta dei Popoli (l’organismo di partecipazione voluto dal Comune di Parma per dare voce alle necessità delle associazioni e delle comunità degli stranieri che abitano la città) e hanno organizzato raccolte fondi per sostenere l’Ospedale di Parma in epoca di emergenza sanitaria. Sono la comunità del Ghana, quella del Mali e della Costa d’Avorio.

“Sono gesti concreti e di grande significato – commenta Nicoletta Paci, Assessora alla Partecipazione e Diritti dei Cittadini. Le comunità di donne e uomini provenienti da altri paesi chiamano a raccolta i componenti e s’impegnano per sostenere il territorio in cui vivono, lavorano, intrecciano relazioni. Un modo concreto per testimoniare una presenza che si fa, in questo tempo, di aiuto concreto”.

Tre comunità unite dallo stesso intento: è di 2.345,00 € la donazione della Comunità Ivoriana di Parma che dichiara: “La Comunità ivoriana di Parma e provincia, porta il suo sostegno all’ospedale di Parma”; è di 1.200,00 € la donazione della comunità del Mali che dichiara “Noi Comunità del Mali per l’ospedale di Parma, ci siamo anche noi”; è di 6.000,00 € la donazione della Comunità Ghanese che dichiara: “Noi Comunità del Ghana di Parma e Provincia vogliamo stare vicini alla città e all’ospedale di Parma in questo periodo di difficoltà”.