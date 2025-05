Le domeniche di maggio ai Musei del Cibo: tra Parmigiana Jones e contadini, nell’ambito di Fattorie Aperte

Nel mese di maggio, nell’ambito di Fattorie Aperte, i Musei del Cibo si trasformano in luoghi di gioco, scoperta e incontro, con una proposta speciale dedicata ai bambini e alle loro famiglie. Ogni domenica, un museo diverso accoglierà una giornata ricca di attività per esplorare il mondo dell’agricoltura, del cibo e delle tradizioni locali.

A guidare i più piccoli ci sarà Parmigiana Jones, l’intraprendente mascotte del circuito, che accompagnerà i bambini lungo i percorsi “Kids” attivi tutto il giorno, dalle 10 alle 18. Tra storie, indizi e misteri da risolvere, i musei diventeranno veri e propri scenari di avventure a tema.

Ma le sorprese non finiscono qui: alle 15.30, ogni domenica, ci sarà un momento speciale di incontro con un contadino o una contadina Coldiretti del territorio, “Intervista un contadino”.

I bambini potranno intervistarli con l’aiuto di speciali carte-gioco, dove potranno leggere spunti, domande e curiosità. Un modo divertente per conoscere da vicino il lavoro nei campi, i prodotti della terra e la passione che li accompagna.

Durante l’incontro, i giovani reporter ma anche i bambini più piccoli saranno coinvolti in una attività pratica, ispirata al museo che li ospita: un laboratorio semplice e creativo guidato dai contadini, il cui risultato resterà ai bambini come ricordo dell’esperienza vissuta.

Si parte domenica 4 maggio al Museo della Pasta, alla Corte di Giarola (Collecchio) con “La Daina Bianca”, azienda agricola di Tiziana Calzetti. “Chi va al mulino si infarina”, recita il proverbio, e così sarà anche per i partecipanti dell’incontro coinvolti in un piccolo laboratorio pratico: partendo dai chicchi di grano, scopriranno, passo dopo passo, come si ottiene la farina e da lì qualcosa di ancora più sorprendente!

L’ingresso sarà gratuito per tutti tutto il giorno, l’attività, della durata di un’ora e mezzo circa è consigliata per bambini dagli 8 agli 11 anni per l’intervista, che richiede la lettura di carte; anche più piccoli per la parte laboratoriale. La prenotazione è obbligatoria sull’App Parma Welcome scaricabile gratuitamente.

I prossimi incontri con i contadini in programma:

Domenica 11 maggio (15.30) Museo del Parmigiano Reggiano, Soragna

Azienda Agricola Guareschi di Mario Guareschi

Protagonista di questo incontro sarà Mario, che ogni giorno si prende cura di una grande stalla con ben 200 mucche bianche e nere. Dal latte che producono nasce, nel suo caseificio, il Parmigiano Reggiano. Potremo rivolgergli tante domande e sapere come vivono le mucche, di cosa hanno bisogno e seguire in diretta l’incredibile trasformazione dal latte al formaggio.

Domenica 18 maggio (15.30) Museo del Vino, Sala Baganza

Cantine Moroni Zucchi

Avremo l’occasione di sentire direttamente chi lavora con l’uva e nella cantina tutto l’anno, scoprendo il legame profondo tra la terra, le stagioni e la vigna. I bambini potranno infine liberare la propria vena creativa, ispirandosi a ciò che la vite offre proprio in questo periodo.

Domenica 25 maggio (15.30) Museo del Pomodoro, Corte di Giarola, Collecchio

Agricola Bosco Di Stefano e Marina Società Agricola

Ci prepariamo all’estate ed è ora di pensare ai pomodori, simbolo di questa stagione! Sarà con noi Letizia che ci mostrerà i vari tipi di seme che lei usa nei suoi campi. Ci spiegherà come seminarli e come si fa a travasare invece le piantine, che cureremo per il nostro raccolto personale.