Le donne democratiche a sostegno di Michele Guerra

“Il nostro è uno spazio di cultura politica profonda, con valori che fanno da cornice alla concretezza delle nostre azioni, ed oggi voglio sottolineare proprio le sensibilità che vanno oltre i modi retorici che trattano le questioni di genere: l’impegno della nostra coalizione è reale e molto forte in questo senso, è il grande valore della differenza, fatta di competenza e della voglia di far partire un progetto nuovo: questa è la differenza rispetto ad altre liste”.

E’ stato questo l’intervento del candidato sindaco della coalizione “Uniti vince Parma” Michele Guerra durante l’incontro promosso dalla Conferenza donne democratiche alla caffetteria “La Pulcinella” di piazzale Picelli, l’occasione per incontrare le candidate della lista “Partito Democratico” e per presentare il libro “Sorella rivoluzione” (ed. Mondadori) di Pierfrancesco Majorino, europarlamentare PD ed autore di romanzi e saggi, un ribaltamento della prospettiva per allontanarsi dalle usuali logiche di genere: “Il libro parla di una lotta di donne che si oppongono alla violenza del mondo, donne con storie molto particolari, suore ed educatrici che hanno subito violenza e che vedono crescere tra loro un legame di resistenza – ha detto Majorino durante l’incontro – Lo sostengo con grande pudore, essendo un uomo, ma quella tra uomini e donne è la prima delle diseguaglianze: noi dobbiamo fare un cambiamento radicale di politiche e di scelte, dobbiamo essere coraggiosi su questo terreno, un esempio è il divario salariale che esiste, ma in realtà vanno cambiate le politiche generale”.

All’incontro, che ha visto Majorino dialogare con Marco Gallicani, hanno partecipato, Barbara Lori, Roberta Mori, Lucia MIrti, Emma Iovino, Filippo Fritelli e Michele Vanolli. “Dopo il periodo pandeimco che abbiamo vissuto, è necessario pensare nuove soluzioni per impostare un cambiamento radicale della società che porti al miglioramento, e in quest’ottica le donne saranno fondamentali – ha detto Roberta Mori, coordinatrice delle Donne democratiche dell’Emilia-Romagna – Anche per questo voglio rivolgere tutto il mio sostegno e un sentito augurio alle candidate del PD di Parma per le prossime amministrative: più donne protagoniste significa avere una pluralità di pensieri”.