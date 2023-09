Le “Giornate della Vista” fanno una tappa speciale a Parma

Si terrà l’11 e il 12 settembre la tappa speciale dell’iniziativa “Giornate della Vista” dedicata a Parma e ospitata nella sede della Caritas Diocesana. Durate le due giornate, persone fragili ed economicamente in difficoltà, selezionate da Caritas e da Ordine di Malta, potranno ricevere gratuitamente visite oculistiche e occhiali da vista, in caso di prescrizione. Il Comune di Parma, che ha concesso il patrocinio all’iniziativa, ha ospitato la conferenza stampa di presentazione del progetto, svoltasi questa mattina presso la Sala di Rappresentanza del Municipio, durante la quale, con la moderazione della giornalista Martina Riccò, hanno preso parola il Sindaco Michele Guerra, Il Segretario Generale della Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia Andrea Rendina, il Professore Stefano Gandolfi, Direttore della struttura complessa Oculistica (Dipartimento testa-collo) dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, che coordinerà lo staff medico; e Maria Cecilia Scaffardi, direttrice della Caritas diocesana parmense, che ospita la clinica all’interno della sua sede in Vicolo del Medievo, 9, Parma.

La presenza del sindaco testimonia la piena adesione dell’amministrazione comunale parmense al progetto benefico della Fondazione.

“Ringrazio la Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia per aver portato a Parma questo importante progetto di solidarietà, in partnership con l’azienda ospedaliera, Caritas e Barilla. Dare la possibilità alle categorie più fragili di sottoporsi a visite mediche e di poter contare su un sostegno concreto per vedere meglio rappresenta un segno di grande solidarietà e responsabilità. In una città attenta e inclusiva come la nostra, progetti di questo tipo trovano immediatamente collaborazione e gratitudine”. Queste le parole del Sindaco di Parma Michele Guerra.

“Anche in Italia – spiega il Segretario Generale della Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia Andrea Rendina – si può fare molto per favorire l’accesso alle cure oculistiche e l’inclusione sociale per le persone svantaggiate con problemi di visione. Il crescente numero di senzatetto, rifugiati dalle guerre, persone in condizioni di povertà, impone un intervento importante. A queste persone ci ripromettiamo di offrire visite oculistiche ed occhiali da vista gratuiti creando una rete di solidarietà con i professionisti della visione, aziende ed associazioni perché crediamo che vedere bene sia un diritto umano fondamentale”.

“In contesti economicamente svantaggiati si manifesta un grave rischio per la salute delle persone e, in particolare, per la loro salute visiva – dice Prof. Stefano Gandolfi, Direttore della struttura complessa Oculistica (Dipartimento testa-collo) dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma -. Le visite oculistiche sono il più importante strumento di prevenzione per la salute degli occhi. Le malattie che minacciano la vista sono, spesso, asintomatiche negli stadi iniziali pur provocando danni irreparabili al nervo ottico e alla retina. Il rischio di Glaucoma, Degenerazione maculare e Retinopatie cresce con l’età (e, quindi, con l’invecchiamento della popolazione). La caratteristica di queste patologie è che possono essere trattate soddisfacentemente se diagnosticate in tempo, ma portano a perdita di vista, ipovisione e cecità se trascurate. Questa è l’importanza delle visite oculistiche, soprattutto nei soggetti a rischio come gli anziani e i malati di diabete”.

“Caritas diocesana parmense ha accolto con gratitudine questa iniziativa, che completa e sostiene i percorsi di accoglienza che – anche con fatica – si stanno mettendo in atto nella nostra città. Da tempo, grazie al nostro osservatorio, abbiamo constatato l’aumento della povertà e dell’impoverimento, che grava sulle situazioni più vulnerabili e si sta allargando a macchia di olio anche a nuove fasce della popolazione. Situazione, questa, preoccupante, che ha generato e fatto crescere anche forme di povertà sanitaria, aumentando nel contempo disuguaglianza e marginalità sociale. Questa preziosa opportunità, nel rispondere ad un bisogno primario, manifesta il valore della persona che, in diversi modi, intendiamo servire. Testimoniando, nel contempo, la bellezza e la forza di un gesto che unisce professionalità e solidarietà”. Queste le parole di Maria Cecilia Scaffardi, direttrice della Caritas diocesana parmense.

“Il Gruppo Barilla esprime grande soddisfazione nel sostenere questa importante iniziativa che rappresenta un gesto concreto di sostegno verso chi ha più bisogno ed in particolare nel creare un accesso sostenibile alla cura della vista, mettendo in campo le migliori professionalità e competenze specifiche nel settore”.

Quella di Parma è una tappa speciale e rappresenta la prima collaborazione tra la Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia e il Gruppo Barilla. L’azienda, infatti, metterà a disposizione la Colonna Mobile d’Emergenza Barilla, un camion cucina mobile realizzato nel 2014 da Barilla in collaborazione con la Protezione Civile di Parma, che offrirà pasti e snack gratuiti per le persone visitate presso la clinica oculistica temporanea.

A garantire la massima efficienza nella scelta di occhiali da vista personalizzati ci saranno gli ottici Salmoiraghi & Viganò, insieme a due ottici di eccellenza nel panorama parmense: Alberto Montorsi di ottica Style e Maurizio Del Maestro di Centro ottico del maestro.

La Fondazione ha già portato l’iniziativa in 6 città italiane garantendo oltre cinquemila visite gratuite grazie al coinvolgimento di centinaia di medici oculisti, ortottisti, ottici, volontari EssilorLuxottica e di una vasta comunità di partner e associazioni di volontariato e assistenza alla persona attive sul territorio.

Il calendario 2023 delle “Giornate della Vista” oltre alle già realizzate tappe di Roma, Napoli, Bari, Pescara, Genova, Torino e quella attuale a Parma (11 – 12 settembre) prevede Catania (18-29 settembre), Milano (3-31 ottobre), Belluno (13-24 novembre) e Verona (4-15 dicembre). Con più di dieci città in dieci mesi, le “Giornate della Vista” garantiranno a più di 8.000 persone accesso a una assistenza oculistica adeguata alle loro necessità.