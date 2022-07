Le imprenditrici di Alba, Bergamo e Parma alla scoperta della Food Valley

Si è svolto in una giornata di mezza estate il “Food Tour Parmense” organizzato dal Terziario Donna Ascom Parma, nell’ambito dei propri consigli itineranti, che ha invitato le colleghe imprenditrici di Alba e Bergamo nel nostro territorio per andare alla scoperta di alcuni prodotti e location simbolo della Food Valley. Un’iniziativa quella del Gruppo di Parma che è inserita all’interno della partnership tra le Confcommercio di Alba, Bergamo e Parma, suggellata attraverso la sottoscrizione del “Protocollo di intesa nell’ambito del Distretto delle Città Creative Unesco per la Gastronomia”, per valorizzare anche i punti di vista al femminile delle imprese Terziario Donna.

L’incontro, rivolto infatti ai Consigli Terziario Donna delle Ascom Confcommercio di Alba, Bergamo e Parma, è stato l’occasione per rafforzare il legame tra i territori di queste città e creare un sano confronto tra le imprenditrici che ne fanno parte.

Durante la giornata, le stesse hanno preso parte a un “food tour” culturale e culinario con prima tappa al Museo della Pasta, presso la Corte di Giarola, per poi recarsi all’Azienda Agricola Bertinelli, a Medesano, per una visita al caseificio con pranzo a base di piatti tipici della cucina parmigiana. A concludere in bellezza il tour, l’immancabile visita al centro storico di Parma.

“Nell’ambito del partnership siglata con le città creative Unesco della gastronomia- ha commentato Ilaria Bertinelli, Presidente Terziario Donna Parma – abbiamo voluto ospitare le nostre colleghe imprenditrici di Alba e Bergamo perché potessero approfondire la storia dei nostri prodotti e conoscere dal vivo esempi di imprenditoria da seguire e condividere.

“Il tour di oggi – ha Cristina Mazza vice direttore Ascom Parma – è la prima tappa di un percorso che ci porterà poi ad Alba e Bergamo per sancire ancora una volta l’unione di tre territori ad alta vocazione enogastronomica che, condividendo una visione, desiderano dare un ulteriore sviluppo alla cultura del settore ed aumentare l’attrattività turistica. Il network delle Città Creative nasce proprio per creare sinergie e collaborazioni e il Terziario Donna vuole contribuire a dimostrare che il grande lavoro svolto in rete contribuisce a rafforzare i territori.”