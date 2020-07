Le iniziative dal 16 al 18 Luglio nei Parchi del Ducato. Escursioni, yoga e….la Via Longobarda

Giovedì 16 luglio alle ore 19.00 “Chiesuole in…concerto!” I canti degli uccelli e gli altri suoni della natura al tramonto nell’Area Naturalistica Le Chiesuole al Parco del Taro

A pochi chilometri dalla città, è possibile immergersi completamente nella natura, in un luogo dall’atmosfera quasi magica, dove gli unici suoni sono i versi e i canti degli animali che animano il grande specchio d’acqua. Siamo nell’Area Naturalistica Le Chiesuole, popolata da centinaia di uccelli e tante altre specie animali…tanti suoni colmano i silenzi del tramonto, ma come riconoscerli? Accompagnati da un esperto naturalista proveremo ad allenare l’udito, a interpretare i segni lasciati dagli animali e a riconoscerne versi e canti. Appuntamento il 16 Luglio alle ore 19.00 all’ingresso dell’Area (Via Varra Inferiore loc. Madregolo Collecchio – PR). Prenotazione obbligatoria ai numeri 0521-803017 o 347-4018157.

Hatha Yoga e Campane Tibetane al tramonto: Venerdì 17 Luglio alle 19.00 ai Boschi di Carrega

Con lo Yoga e il suono delle campane tibetane raccoglieremo la benefica energia del Bosco. Una serata dedicata al benessere in natura con Elisa Lorenzani e Claudia Politi Persson. L’iniziativa è in programma Venerdì 17 Luglio e Venerdì 31 Luglio 2020 alle ore 19.00 nel Parco Boschi di Carrega (Sala Baganza PR). Il ritrovo è presso il Parcheggio in via Zappati (Sala Baganza PR), dietro il ristorante I Pifferi . Info costi e Prenotazione (obbligatoria): info@lemonadi / elisa@associazioneilmondo.it – Claudia Cell.340 9945603 • Elisa Cell.349 4286844

VIA LONGOBARDA…in mostra! Inaugurazione Sabato 18 Luglio ore 10,30 a Langhirano (PR) presso il Municipio (Sala dei Tartari).

Nella primavera del 568 i Longobardi, agguerrita popolazione germanica di origine nordeuropea, migrarono dall’Austria-Ungheria e invasero l’Italia passando dal Friuli. Rapida fu la conquista di Veneto, Lombardia (che a loro deve il nome) e delle città emiliane di Parma, Piacenza e Modena. Per ricordare questo importante periodo storico e valorizzare l’itinerario che andremo a breve a realizzare e che porterà il visitatore dalla fascia pedecollinare fino al Passo del Cirone al confine con la Lunigiana, abbiamo realizzato il progetto “La Via Longobarda tra Val Parma e Val Baganza: valorizzazione turistica attraverso la storia dei beni culturali del territorio”, grazie ad un finanziamento di FONDAZIONE CARIPARMA e Comune di Sala Baganza, Comune di Felino, Comune Di Calestano, Comune di Langhirano e Comune Di Corniglio. La mostra itinerante inaugura sabato 18 Luglio alle 10.30 a Langhirano (PR)

Tramonto al Cirone: panoramica salita lungo i sentieri dei doganieri. Escursione guidata di Camminaparchi Sabato 18 luglio

Con partenza da Bosco di Corniglio percorreremo il sentiero nr 2 della ciclovia recentemente cartografata che passa dall’abitato di Costa e sale attraverso castagneti e pascoli ben tenuti, al sentiero di crinale dell’AVP fino alla chiesetta del Passo. Sarà una postazione privilegiata per osservare il calar del sole durante la cena al sacco; rientreremo quindi su percorso ad anello. Grado di difficoltà: Medio – Ritrovo: Sabato 18 Luglio H 16:30 c/o Parcheggio del campo sportivo di Bosco di Corniglio. Prenotazione obbligatoria: paolabondani@gmail.com – tel 329 8674967 oppure 376 0176425

Voli nella notte: Sabato 18 Luglio alle 20.30 escursione serale nella Riserva dei Ghirardi

Una visita guidata naturalistica, nella Riserva dei Ghirardi, alla scoperta degli abitanti segreti delle notti estive: falene e pipistrelli. Con l’aiuto di strumenti come lampade a luce ultravioletta e bat-detector, andremo in cerca di questi due gruppi di animali, prede e predatori, per scoprire come l’evoluzione li ha resi adatti a cercarsi e sfuggirsi, in una caccia svolta nel segreto delle tenebre. Ritrovo: Sabato 18 Luglio 2020 ore 20.30 presso il Centro Visite della Riserva Naturale Regionale dei Ghirardi, Predelle di Porcigatone, Borgo Val di Taro PR. Per informazioni: info.riservaghirardi@parchidelducato.it . Prenotazione obbligatoria via SMS e Whatsapp al numero 3497736093 entro le 18 del giorno precedente.