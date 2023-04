Le iniziative per il 25 aprile a Montechiarugolo e Monticelli

L’Amministrazione Comunale di Montechiarugolo ha messo a punto un ricco programma per celebrare, attraverso cerimonie pubbliche e spettacoli, la solennità del 25 Aprile, Anniversario della Liberazione dal Nazifascismo.

Martedì 25 aprile a Monticelli Terme si svolgerà la consueta cerimonia pubblica, con il seguente programma:

Ore 09,30 – Ritrovo in P.le degli Alpini

Ore 09,45 – Alzabandiera

Ore 10,00 – Ritrovo al cimitero di Monticelli con i labari delle Associazioni, deposizione corona di alloro e benedizione

Ore 10,30 – Celebrazione S. Messa presso la Chiesa parrocchiale di Gesù Salvatore

Ore 11,10 – Formazione del corteo sul sagrato e avvio in Piazza Fornia

Ore 11,30 – Deposizione corona di alloro – Saluto delle Autorità- Interventi della giornalista Francesca Schianchi e di Paolo Bertoletti, membro del Comitato provinciale di ANPI Parma.

A seguire, dalle ore 13,00, Pranzo alla Baita degli Alpini (solo su prenotazione)

La cerimonia sarà accompagnata dalla Montechiarugolo Folk Band T. Candian

Venerdì 28 aprile 2023 presso la Sala Amoretti di Basilicanova è in programma lo spettacolo RIBELLI COME IL SOLE, 100 di queste barricate

Narrazione con musica e disegno dal vivo di e con GIANLUCA FOGLIA “FOGLIAZZA” e con accompagnamento musicale di EMANUELE CAPPA .

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posto disponibili (accesso alla sala dalle ore 20:30).

Inizio spettacolo alle ore 21:00.

Il sogno innocente di un ragazzino di 14 anni dell’Oltretorrente si trasforma nella consapevolezza di una partita, quella per la vita, molto più importante del suo desiderio di diventare un calciatore. Gino, detto Soghèt, vive le Barricate del 1922 strappato alla sua innocenza dal cinismo della realtà. La vita nei borghi, la musica, il fascismo che nasce e si consolida, la figura straordinaria di Guido Picelli, l’orgoglio e la ribellione del popolo dell’Oltretorrente, che nel 1922 diviene protagonista di un fatto unico in Italia: uno scontro impari come fosse una partita di pallone 11 contro 1, diecimila fascisti contro 300 Arditi del Popolo. Vincendo. Tutto questo raccontato dallo sguardo di un ragazzino che la licenza della narrazione teatrale consente di far vivere, per onorarne la memoria e quella degli Arditi del Popolo, perché gli occhi di un ragazzino sappiano far vedere soprattutto ai più giovani una storia troppo sconosciuta, ma con somiglianze all’attualità straordinarie, un esempio per riscattare il presente e il futuro.

Sulla scena il narratore/disegnatore, con accompagnamento musicale. La narrazione si alterna tra parole e disegno: illustrazioni eseguite dal vivo dall’interprete, che si siede a un tavolino sul quale è puntata una piccola telecamera, rimandate su uno schermo che consente la visione della realizzazione dei personaggi protagonisti di RIBELLI COME IL SOLE.

Attraverso la suggestione della storia e della musica appositamente composta, l’immediatezza e il fascino del disegno realizzato dal vivo.

La stessa attività verrà proposta nella mattinata agli studenti dell’IC Barilli di Basilicagoiano (classi 3.e secondaria di 1° grado).

Il 25 Aprile, sulla pagina Fb e canale Youtube del Comune verrà pubblicata la testimonianza del Partigiano Mario, al secolo Sergio Dallatana, che dall’alto delle sue 99 primavere, nel corso di una videointervista registrata presso il Municipio di Montechiarugolo ci ha raccontato la sua esperienza durante la guerra, la sua lotta nella Resistenza e il momento della Liberazione… “E’ stato un grande onore per tutti noi averlo in Municipio – ha dichiarato il Sindaco Daniele Friggeri – e poter raccogliere la sua preziosa testimonianza, per mantenere viva questa pagina fondamentale della nostra storia”. Sergio Dellatana è stato accolto in Municipio dal Vice Sindaco Laura Scalvenzi e dall’Ass. Francesca Tonelli; un gruppo di ragazze e ragazzi gli hanno rivolto una serie di domande.

Venerdì 5 maggio, alle ore 18:00, nella sala studio del Polivalente Pasolini di Monticelli Terme appuntamento con Guido Picelli. Un antifascista sulle barricate.

Il cantautore e sceneggiatore Francesco Pelosi e l’attore Simone Baroni interpretano una lettura scenica cantata della graphic novel storica “Guido Picelli. Un antifascista sulle barricate” (Round Robin, 2022), alternando la messa in scena di alcuni capitoli del libro e il racconto dei “fatti di Parma” dell’agosto 1922 a canti popolari e politici dell’epoca e canzoni originali.

Si tratta del primo di una serie di incontri e presentazioni di libri che tra maggio e giugno si svolgeranno presso la Biblioteca di Monticelli Terme e che a pieno diritto si inserisce nel programma delle celebrazioni del 25 aprile.

“Quest’anno abbiamo deciso di festeggiare la Liberazione con un programma ricco di eventi, che non si ridurrà esclusivamente al momento istituzionale del corteo in piazza a Monticelli, che comunque sarà molto importante e vedrà la partecipazione di ospiti di rilievo nazionale – in particolar modo la giornalista montechiarugolese Francesca Schianchi, che sta dando lustro a Montechiarugolo in programmi televisivi e su testate nazionali – in un momento molto particolare in un mondo colpito da guerre, per ricordarci quanto sia importante la Liberazione e il percorso che abbiamo fatto fino ad oggi per essere un popolo libero. Ringraziamo anche le Associazioni, i Volontari, le associazioni combattentistiche, gli Alpini, i Carabinieri e le Forze dell’Ordine, la Parrocchia di Monticelli e tutti i soggetti che interveranno. Grazie ovviamente alla nostra scuola per il sostegno e la collaborazione, che non manca mai in queste iniziative a sottolineare come, sempre di più, siano feste di comunità e non solo feste di rievocazione per raccontarci quello che è successo, ma soprattutto per costruire un futuro di pace e solidarietà tra i popoli e le nazioni e continuare a vivere in libertà e con pienezza di diritti questo nostro presente.” – Daniele Friggeri, Sindaco di Montechiarugolo

“L’antifascismo è alla base della nostra Costituzione e, nell’ambito delle celebrazioni del 25 aprile, giornata di liberazione, di vittoria della Resistenza, di trionfo degli ideali che portarono alla nascita della nostra Repubblica, volevamo dunque ricordare anche la prima radice di antifascismo, quella tenace e fiera opposizione agli squadroni di Balbo, quel no all’intimidazione e alla violenza fascista, che ne avrebbero sempre caratterizzato il regime. Per questo motivo abbiamo fortemente voluto ospitare la presentazione della graphic novel “Guido Picelli. Un antifascista sulle barricate” e lo spettacolo “Ribelli come il sole”, che ricorda la resistenza delle Barricate parmensi del 1922, sia con una messa in scena dedicata esclusivamente alle terze della secondaria di I grado del nostro Istituto, sia con una replica aperta a tutta quanta la cittadinanza, per non dimenticare mai cosa fu il fascismo, non dopo l’Asse Roma-Berlino, ma fin dalla sua nascita, da sempre.” – Laura Scalvenzi, ViceSindaco del Comune di Montechiarugolo.