Le iniziative tra cultura e natura nei Parchi del Ducato per l’Agosto 2020

Queste le prossime iniziative proposte da i “Parchi del Ducato”

Mostra itinerante “La Via Longobarda tra Val Parma e Val Baganza”. A Bosco di Corniglio (PR) dal 10 al 29 Agosto

Dopo la prima uscita a Langhirano la Mostra di Via Longobarda arriva a Bosco di Corniglio (PR) nel Parco dei Cento Laghi. Nella bella cornice dei locali appena ristrutturati della ex Scuola elementare è stata allestita la Mostra che ricorda il periodo storico della dominazione Longobarda e frutto di una articolata e interessante ricerca storico-documentale. La mostra rimarrà aperta presso la Ex Scuola di Bosco di Corniglio nei seguenti giorni e orari: Lunedì 10 Agosto 2020 dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30; nei giorni 13, 14, 20, 21, 22, 27, 28, 29 Agosto 2020 dalle 15.30 alle 18.30

The Great River: Concerto a Fidenza per I Parchi della Musica. Martedì 11 Agosto alle 21.00 in Piazza Achille Grandi

I Parchi della Musica ritornano, per il secondo anno, in una location unica per un evento musicale, nell’area riqualificata dell’antico alveo dello Stirone, all’ombra della Torre Medievale a Fidenza (PR). SAXOFOLLIA QUARTET in un programma che rende omaggio ad alcune figure della storia della musica jazz. Il quartetto di saxofoni, multiforme e camaleontico, ben si presta a ricreare le atmosfere delle diverse correnti in cui la musica afro-americana si è diramata nel corso degli anni. Da G. Gershwin a D. Ellington, e ancora G. Goodwin e C. Porter con una particolare “dedica” alle musiche ispirate dalle atmosfere indolenti e polverose del “grande fiume”.INGRESSO LIBERO E GRATUITO CON PRENOTAZIONE: iparchidellamusica@gmail.com – facebook iparchidellamusica -telefono e whatsapp +39 338 7003499

Serata relax, al fresco tra i profumi della Pineta: Escursione guidata di Camminaparchi al Monte Fuso Mercoledì 12 Agosto 2020

Una piacevole passeggiata serale tra i profumi della pineta di Scurano e i timidi abitanti del Parco: cervi, daini e mufloni. Una bella occasione per avvicinarsi ad una attività salutare, rilassante e tonificante al tempo stesso: il Nordic Walking. Percorso ad anello intorno al Monte Lavacchio, passando dalla Pineta di Scurano. Grado di difficoltà: Facile – Dislivelli: 150 m d+ circa e altrettanti in discesa – Tempo di percorrenza: 2h 30′. Ritrovo: Mercoledì 12 Agosto 2020 ore 19.00 presso il Parco Monte Fuso, Scurano (PR). Rientro previsto alle ore 21.30. Prenotazione obbligatoria: Gemma Bonardi – cell. 347.5267602 – gemma.bonardi@terre-emerse.it

Le donne sono stelle, gli uomini marinai. Incontro con Fabio Bortesi nella Riserva dei Ghirardi Mercoledì 12 Agosto alle ore 20.00

Incontro con Fabio Bortesi, esperto di miti e leggende. Ci sono delle figure del mito, Circe, Medea, Elena, Penelope, Calypso, che sembrano attrarre irrimediabilmente i desideri e i destini degli uomini. La loro forza di gravità sembra intrecciare le storie di quelli che non si lasciano stare, di quelli che in qualche modo il mondo lo vogliono conoscere ed esplorare. Una bella serata all’aperto ad ascoltare i racconti di Fabio Bortesi. Come piacevole concusione dell’evento, potremo raggiungere insieme il punto più panoramico vicino al Centro Visite per osservare le stelle. Informazioni info.riservaghirardi@parchiemiliaoccidentale.it; prenotazione obbligatoria via SMS al numero 3497736093

Le lacrime di San Lorenzo: osservazione delle stelle Mercoledì 12 Agosto alle 21.00 nella Riserva dei Ghirardi

La notte delle Esperidi, la nube di polveri e detriti cosmici attraversata ogni anno dall’orbita terrestre, che dà origine alla pioggia di meteore o, più poeticamente, stelle cadenti. Sdraiati sul prato sopra il centro visite della Riserva dei Ghirardi , osserviamo insieme il fenomeno nel giorno di massima intensità, intervallando l’osservazione con uno sguardo ai pianeti attraverso il telescopio. Ritrovo presso il Centro Visite della Riserva. Informazioni info.riservaghirardi@parchiemiliaoccidentale.it; prenotazione obbligatoria via SMS al numero 3497736093 entro le ore 18 del giorno precedente.