“Le mani della Montagna”: presentazione a Borgotaro del libro di Mario Marini e Luca Pardini

Presentazione borgotarese, a cura di Monica Rossi, del libro di cultura gastronomica “Le mani della Montagna” di Mario Marini e Luca Pardini: un bellissimo viaggio nella memoria della cucina tipica valtarese.

L’emozione dei racconti di una ricerca profonda, rispettosa, sviluppata in anni sul territorio, fatta con pazienza, ascolto e col cuore. Partendo dal lavoro di Sara Raffi Ludardi. La scoperta di una cucina solida, semplice per necessità, peró mai povera, rigorosamente di stagione e a km 0. Una cucina che, pur se semplice, ha avuto influssi e contaminazioni dalle valli vicine, dalla Liguria, dalla Toscana, dalla Pianura Padana. Ricette che hanno un senso e una riuscita, un’anima, soprattutto se realizzate nei luoghi di origine, con dettagli che la tecnologia e la fredda tecnica non riescono a riprodurre.