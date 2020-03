Le mascherine riutilizzabili e benefiche cucite dalle sartine di Roccabianca

“Un grande SI all’iniziativa di solidarietà per la vendita benefica di mascherine lavabili e sterilizzabili in doppio cotone. Sono numerose le nostre sartine di buon cuore che lavorano incessantemente con stoffa ed elastici per confezionarle a mano. Un grandissimo grazie a tutte loro ed a ciascuno di voi che, acquistandole protegge se stesso, gli altri, ed offre una donazione importante!”.

Lo scrive la Farmacia Guasti di Roccabianca sulla sua pagina Facebook.

“Il vantaggio di utilizzare una mascherina in cotone (che non è antivirale) è triplo:

1) è igienica perche si può lavare e disinfettare;

2) è sterilizzabile perché basta passarla un minuto sotto il getto di vapore del ferro da stiro;

3) è riutilizzabile perché non si rovina e non ha scadenza ma soprattutto ci permette di respirare facilmente perché è comoda da indossare tutto il giorno.

Il ricavato verrà devoluto all’Ospedale Maggiore ed alla Croce Rossa, un’importante aiuto economico per affrontare questa emergenza sanitaria causata da Coronavirus.”