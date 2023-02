Le Olimpiadi della Fisica all’Università di Parma

L’Università di Parma ospita le gare di secondo livello delle Olimpiadi della Fisica, il 13 febbraio 2023 dalle 9 alle 13 al Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche (Campus Scienze e Tecnologie).

La prova, predisposta dal Gruppo Olifis dell’AIF (Associazione per l’Insegnamento della Fisica), è divisa in due parti: la prima composta da dieci quesiti a risposta singola aperta e la seconda da tre problemi semplici articolati in più domande. Non è prevista una prova di recupero.

Gli studenti e le studentesse che partecipano alla selezione interprovinciale sono una settantina e provengono da scuole delle province di Parma, Reggio Emilia e Mantova.

L’Ateneo ha inoltre organizzato per il pomeriggio del 13 febbraio una visita ai laboratori e alle strutture del Plesso di Fisica. Coloro che sono interessati ai Laboratori aperti potranno partecipare alla presentazione del corso di laurea in Fisica e a visite guidate in cui si presenteranno alcune delle linee di ricerca in Fisica attive nel Dipartimento. Nello specifico si parlerà di nanostrutture di carbonio, di biofisica molecolare, di materiali magnetici multifunzionali e di applicazioni della fisica statistica.