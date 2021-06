“Le Parmigiane” III edizione: consegnati i premi per il Sant’Ilario delle donne di Parma

Trasmessa in diretta sulla pagina Facebook Città di Parma la cerimonia di premiazione delle Parmigiane terza edizione.

Al Giardino Segreto di San Paolo, il Sindaco Federico Pizzarotti e l’Assessora alla Partecipazione e alle Pari Opportunità Nicoletta Paci hanno consegnato il Premio dedicato alle donne di Parma.

Il Premio, giunto alla terza edizione, e voluto dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Parma, è destinato a donne parmigiane impegnate a favore della comunità o che si sono distinte per capacità professionale, intraprendenza, creatività, talento nel lavoro, nelle arti, nell’impegno sociale e politico.

Le vincitrici vengono scelte fra una rosa di numerose candidate segnalate da Enti, Istituzioni, Associazioni operanti sul territorio della Provincia di Parma o da privati/e cittadini/e.

Per l’anno 2021 è stato scelto il tema dell’Istruzione durante la pandemia e sono stati assegnati due premi: uno per le donne di età fino a 40 anni (sezione giovani), uno per le donne di età superiore a 40 anni.

I Premi sono stati assegnati da una Commissione formata da Nicoletta Paci, Assessora alla Partecipazione e alle Pari Opportunità del Comune di Parma e da sei rappresentanti di associazioni femminili resesi disponibili: ADA, Centro antiviolenza, Moica, Fidapa, Lions Club Maria Luigia, Moica e Zonta International.

Il premio per la sezione giovani è stato assegnato a Zoe Coccoi, studentessa del Liceo Bertolucci di Parma, con questa motivazione: “Per aver messo a disposizione della comunità scolastica il proprio sapere e la propria competenza in una o più discipline, creando una rete tra gli studenti di diverse classi e indirizzi per supportarsi reciprocamente nello studio, permettendo agli studenti di riappropriarsi di pratiche di condivisione di spazi e prossimità che erano tipiche delle scuola in tempo pre-covid. Ha ideato e promosso il progetto “Compagni di studio”, con le compagne e i compagni del Gruppo Volontariato & Service Learning del Liceo Bertolucci”.

Il premio per la sezione over 40 è stato assegnato a Franca Zanichelli, naturalista e divulgatrice scientifica, con questa motivazione: “Durante la pandemia ha attivato esperienze educative per condividere il valore della natura. Ha creato, insieme a un gruppo dei collaboratori dei Parchi del Ducato, il MuMab, Museo del Mare Antico e della Biodiversità, nel Podere Millepioppi nel Comune di Salsomaggiore. Si tratta di un innovativo e completo progetto di museo didattico, destinato a famiglie, bambini, ragazzi e adulti, inaugurato nel settembre 2020. Ha contribuito a dare visibilità e valore al territorio parmense, anche nel campo dell’educazione ambientale, della divulgazione e della tutela detta biodiversità.”

La Commissione ha voluto inoltre riconoscere una menzione speciale alla Professoressa Isa Guastalla “Per essere stata capace di aiutare la collettività a superare l’isolamento e la paura, organizzando lezioni on line e iniziative dedicate alla lettura. Da sempre faro della cultura in ambito cittadino, anche durante la pandemia ha continuato ad essere figura di riferimento e portatrice di cultura per la collettività.”

Alle vincitrici viene consegnata una targa di riconoscimento e una pergamena.