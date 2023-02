Le poesie di Crispo e Ronzoni raccolte nel libro “Pennellate Parmigiane”

È in distribuzione da poche settimane “Pennellate Parmigiane” una raccolta 60 poesie scritte da Raffaele Crispo ed Elvis Ronzoni, due volontari della Caritas Diocesana con la passione per la scrittura ed in particolar modo per le filastrocche.

L’opera rientra tra i progetti della Caritas infatti, tutte le offerte che saranno raccolte verranno interamente destinate a progetti caritatevoli ed in particolar modo al servizio di accoglienza della parrocchia di Santa Cristina.

Tale iniziativa è stata fortemente voluta da Maria Cecilia Scaffardi, direttrice della Caritas che ha coordinato la realizzazione grazie alla collaborazione di Alberto Ghillani e alle delicate pennellate di Andreina Spotti che ha illustrato mirabilmente la copertina. Dopo l’introduzione e la premessa seguono sei capitoli tematici che raccolgono le filastrocche e danno un’immagine gradevole ed esauriente della storia e delle eccellenze della città. I versi sono tutti in rima baciata e sono il frutto di un “divertissement” degli autori che come su una tela dipingono l’anima di Parma con i colori più belli e più veri. Ci sono poesie dedicate alle tante associazioni di volontariato che si impegnano nel nostro territorio, così come molti dei sonetti sono dedicati a chi ha lasciato tracce di santità nella storia della nostra Diocesi.

Crispo e Ronzoni non hanno dimenticato di offrirci ritratti storici dei personaggi più illustri della nostra terra ed in moltissime filastrocche ci hanno raccontato e fatto assaporare le eccellenze gastronomiche che inorgogliscono il parmense. Piacevoli e simpatiche sono le poesie dedicate ai cosiddetti “pramzan dal sas” da Al Dsevod al Mat Sicuri, da Bargnocla ai Crociati Giallo Blu.

L’ultimo capitolo è dedicato ai grandi della cultura locale come Verdi, Toscanini, Guareschi, i Bertolucci e tanti altri. Nello sfogliare e leggere questo libro riaffioreranno in molti i ricordi del passato e in altri nascerà la passione e l’amore per il territorio che caratterizza i due autori di questi versi interamente dedicati a Parma. È un omaggio e un riconoscimento a chi e a ciò che ha reso e rende grande, originale e autentica la storia del nostro piccolo Ducato.

Un vero e proprio viaggio tra i personaggi, i monumenti, le prelibatezze, le usanze e le tradizioni che molti non conoscono e che altri avranno il piacere di riscoprire lasciandosi accompagnare dalla lettura di queste vere e proprie composizioni.